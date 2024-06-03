Bu hastalığa dikkat! Sinsice ilerleyip körlük yapabilir

Glokomun sinsi bir hastalık olduğunu belirten Göz Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Sibel Malazgirt, "Glokomda görme kaybı hafif bir bulanıklık ile tam körlük arasında değişebilir. Yükselen göz içi basıncı, beynin uzantısı olan göz sinirinde hücre ölümüne sebep olur. Oluşan bu görme bozukluğunun tekrar düzelmesi mümkün değildir. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir" dedi. Opr. Dr. Malazgirt, "Glokom oluştuğunda görme yavaş yavaş azalır" diye de belirtti.