Bu bayram, ikramlara 'Dur' deyin!

Bayram günlerinde 'bu kadar uzun süre aç kaldım, birkaç gün fazla yemenin ne zararı olur ki?' diye düşünebilirsiniz. Fakat bu düşünce hem tartıda beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşmanıza hem de hazımsızlık, mide problemleri gibi sorunları yaşamanıza neden olabilir.

Ramazan ayındaki uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma yavaşlamasına bağlı olarak kilo alımı hızlanabiliyor. Ramazan ayını yakından takip eden bayram günlerinde ise 'bu kadar uzun süre aç kaldım, birkaç gün fazla yemenin ne zararı olur ki?' diye düşünebilirsiniz. Fakat bu düşünce hem tartıda beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşmanıza hem de hazımsızlık, mide problemleri gibi sorunları yaşamanıza neden olabilir. Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan kişiler ise bu süreçte çok daha büyük önem arz ediyor. Diyetisyen Beyza Gül Çetin, Ramazan Bayramı'nı sağlıkla geçirmenize yardımcı olacak önemli tavsiyelerde bulundu:

- Bayramda özenle hazırlanmış yüksek kalorili yiyeceklerden oluşan tabaklara hayır demek ev sahibine karşı saygısızlık gibi gelebilir ya da hayır demekte zorlanabilirsiniz. Fakat sağlığınızı her zaman ön planda tutmaya özen gösterin. Misafirliklere gitmeden önce sağlıklı bir öğün tüketmeniz ikramlıklara karşı isteğinizi kontrol altına almış olur.

- Hayatın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlık açısından çok önemlidir. Bu nedenle gün boyu öğünlerinizi atlamayın. Öğünleri atladığınız takdirde oluşacak açlık, yüksek kalorili tatlılara karşı isteğinizi arttıracaktır.

- 30 gün boyunca beslenme düzeni değiştiği için mide problemleri ve hazımsızlık yaşamamak adına fazla yemek yemeyin. İlk gün daha çok hafif beslenin ve birden bire mide yormayın. Yemekleri azar azar, küçük parçalar şeklinde, iyi çiğneyerek tüketin.

- Bayram sabahı ağır bir kahvaltı yerine daha hafif ve tok tutacak bir kahvaltı ile başlayın. Gün içinde daha uzun tok tutacak besinleri mutlaka kahvaltınıza ekleyin. Yumurta, peynir, ekşi mayalı tam buğday ekmeği, domates, salatalık, maydanoz, tere, roka tabağınızda mutlaka yer almalı.

- Ramazan ayında posalı gıdaları az tüketmiş olabilirsiniz bu yüzden liften ağırlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin. Liften zengin beslenme kolorektal kanser riskini azaltmaya yardımcı olurken bağırsak sağlığınız için de önemlidir. Tam tahıllı besinler, kurubaklagiller, chia tohumu, keten tohumu, badem, yulaf, enginar, armut, elma, brokoli lif oranı yüksek besinlerdir.

- Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı veya esmer pirinç tercih edebilirsiniz. Yağlı besinler ve kızartmalar tüketilmemelidir. Besinler ızgara, haşlama ve buğulama pişirilme yöntemleriyle tüketilmelidir.

- Günlük su tüketimine önem verin. En az 2,5 litre su tüketin. Günlük su gereksiniminizi sahip olduğunuz kilo başına 35 mL olarak hesaplayabilirsiniz. Çay ve kahve tüketimini de sınırlandırın. Fazla miktarda kahve, çay tüketimi yüksek miktarda kafein içeriğinden dolayı; anksiyete, taşikardi, çarpıntı, uykusuzluk, huzursuzluk ve bulantıya yol açabilmektedir. İçecek olarak maden suyu veya ayran tercihiniz olabilir. Fazla çay ve kahve tüketimi vücuttan sıvı atımını arttırmaktadır. Tuz alımı da kısıtlanmalıdır.

- İkramlık olarak misafirlerinize şerbetli tatlılar yerine sütlü, meyveli ve daha hafif tatlılar ikram edebilirsiniz. Misafirliğe gittiğiniz yerlerde de ikramlıkları geri çeviremiyorsanız çok az tadına bakıp hepsini tüketmemeye özen gösterin. Gün içinde en az 30-40 dk. tempolu yürüyüşünüzü mutlaka yapın.

DİYABET VE TANSİYONU OLANLAR DİKKAT

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aydın, özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerin bayram sürecinde çok daha özenli olmaları gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Aydın, "Bayram ziyaretlerinde yoğun şekilde tatlı-tuzlu ikramları olacağından, ani şeker-tansiyon yükselmeleri söz konusudur. Kişilerin rutin beslenme düzenleri dışına çıkmamalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bununla birlikte günlük kan şekeri ve tansiyon kontrollerini daha sık yapmaları ve ilaçlarını düzenli kullanmaları da çok önemlidir. Yüksek kalorili ikramları geri çevirmenin saygısızlık olduğunu değil, sağlığınız için gereklilik olduğunu lütfen unutmayın" açıklamalarında bulundu.