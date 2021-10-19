Bronşite doğal çözüm

Boğaz hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'kakule otu'ndan hazırlanan çay bronşite de ilaç oluyor. Ağrı kesici özelliği de bulunan kakule mide bulantısını da geçiriyor. Vücutta yer alan toksinleri uzaklaştırma konusunda etkili olan bu bitkinin antioksidan özelliği ön plana çıktığı için özellikle kanserin tedavisiyle ilgili araştırma yapan uzmanlar kakule otuna yönelmiş durumdadır. İçerisinde yer alan maddeler sayesinde kişinin zayıflamasına da yardımcı olmaktadır. Bitkisel tedavi uzmanları "Sıklıkla öksürüyorsanız ve nefes alma konusunda zorluk çekiyorsanız kakule otu sayesinde ciğerlerinizi güçlendirerek öksürükten kurtulabilir ve bu sayede daha iyi bir şekilde nefes alabilirsiniz. Bronşit ve astım gibi rahatsızlıkları bu bitki sayesinde iyileştirmek de mümkündür. Günümüzde boşaltım yolu sorunları arasında en çok gözlemlenen sorun olan idrar yolu enfeksiyonu kakule otu sayesinde tedavi edilebilir çünkü kakule otunun idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirici yönde etkisi bulunur" diyor.



ÇAY TARİFİ

1.5 litre suyu kaynatıp ocaktan alın. 3 çay kaşığı kakule tohumunu, 3 çorba kaşığı siyah çay ve bir bardak sütü ekleyerek 10 dakika demleyin. Karışımı süzüp günde 3 bardak için.