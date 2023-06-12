Brokoliyi çok fazla haşlamayın

Suyun içinde kaynatarak pişirilen brokolinin özelliklerini yitirdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Bilimsel araştırmalar, brokolinin antibiyotik özellikleri ile birlikte kalp-damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan ve şeker hastalığı komplikasyonlarını önlemede etkili olduğunu gösteriyor. Bilimsel gözlemlere göre yapılan tavsiyeye göre brokoli buharda birkaç dakika pişirilerek ya da çiğ olarak tüketilmeli" açıklamasında bulundu. Brokolinin aynı zamanda yüksek miktarda lif içerdiği için de bağırsaklardaki yararlı bakterileri beslediğini söyleyen Örnek, "Biliyoruz ki yararlı bakterilerin sayısının artması vücudumuz için çok kıymetli. Ayrıca brokoli filizi ve brokoli özütleri verilerek yapılan deneysel çalışmalarda da kanser değerlerinde düzelmeler gözlendi" diye konuştu. Brokolinin faydasının görülmesi için doğru pişirmenin çok önemli olduğunu belirten Örnek, "Suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini maalesef yitirmiş oluyor. Dolayısıyla bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketimidir. Çiğ şekilde elde parçalayıp 30 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ve limon ile çok başarılı ve güçlü bir detoks hazırlanmış olur" önerisinde bulundu.