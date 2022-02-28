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28 Şubat 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 08:30:00

Boyundaki ağrı tiroid nodülünden olabilir

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Tiroid nodüllerinin toplumda sıkça görülen tiroid bezi içi kitleler olduğunu belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, erken teşhis için uyardı. Boyun bölgesinde ağrı, nefes almada güçlük, boyunda şişliğin tiroid belirtileri arasında olduğunu belirtti.

Tiroid nodüllerinin toplumda sıkça görülen tiroid bezi içi kitleler olduğunu belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, erken teşhis için uyardı. Boyun bölgesinde ağrı, nefes almada güçlük, boyunda şişliğin tiroid belirtileri arasında olduğunu belirten Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, "Tiroid nodüllerinin belli başlı bazı belirtileri şu şekilde gözlemlenmektedir. Boyunda şişlik ve ele gelen kitle, seste kısıklık ve çatallaşma yaşanması, nefes almada ve yutmada güçlük, boyun bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi tiroid nodüllerinin belli başlı belirtileri arasındadır. Aynı zamanda hormon salgılayarak tiroid hormonlarının seviyelerinin yükselmesine ve bu yükselen hormon seviyelerinin neticesinde çarpıntı, terleme, kilo kaybı, sinirlilik, kalp ritim bozuklukları ve kemik erimesi gibi bir takım ilave sorunlara da neden olmaktadır. Bu şikayetlerle gelen hastaların değerlendirilmesinde ilk olarak tiroid fonksiyon testleri ve ultrasona bakılmaktadır. Tiroid fonksiyon testi sonuçlarında bir bozukluk varsa özellikle yükselme saptanırsa bu tür hastalarda ileri tetkik olarak sintigrafi de isteyebilmekteyiz" dedi.

Etiketler : Boyundaki ağrı Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya Tiroid nodülleri
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