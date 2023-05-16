VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsanlığı bitiren söylem: Keşke daha çok ölseydiniz
7'li masanın anketçileri sınıfta kaldı
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
ABD'deki çalışmaya göre, ayak izi veya nefesten insan DNA'sı tespit edilebiliyor
Herkes şarkı söylememeli!
Bebeğinizin reflekslerini takip edin
16 Mayıs 2023 Salı 08:15:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 08:15:00

Boyun tutulması en fazla üç gün sürer

ABONE OL

Boyun tutulması genellikle sabahları karşılaşılan, belirgin bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir durumdur.

Boyun tutulması meydana geldiğinde boynu zorlayacak hareketlerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Berrin Akpınar, "Ağrılı bölgeyi sıcak tutmak, sıcak su torbası veya ütü ile ısıtılmış havlu tatbik etmek bir miktar rahatlatacaktır. Zorlamadan hafif masaj yapmak da faydalı olabilir ancak sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunlar şikâyeti hafifletmiyorsa ilaç almadan önce mutlaka bir doktora danışmak gereklidir" dedi. Basit nedenler dışında altta yatan boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, omur kayması gibi problemlerin olması durumunda; tedavinin biraz daha zor ve zaman alabileceğini aktaran Dr. Akpınar, bu sebeple üç günden uzun süren boyun tutulmalarını hafife almamak ve mutlaka bir uzmana başvurmak gerektiğini söyledi.

Etiketler : boyun tutulması kas ağrı boyun fıtığı
Podyuma ikiz manken çıktı

Podyuma ikiz manken çıktı
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
Kardeşini andı

Kardeşini andı
Anlaşamadık, ayrıldık

Anlaşamadık, ayrıldık
Aynalar zaman makinesi gibi

Aynalar zaman makinesi gibi
Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum

Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum
Toplantı acelesi

Toplantı acelesi
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX