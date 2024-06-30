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Boyun fıtığı ameliyatsız da iyileşebilir
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30 Haziran 2024 Pazar 21:09:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 21:09:00

Boyun fıtığı ameliyatsız da iyileşebilir

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Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, boyun fıtığının ameliyatsız da iyileşebileceğini söyledi.

Ulaş, "Öncellikle boyun fıtığından kaynaklanan ağrıyı azaltmak için cerrahi dışı seçenekler uygulanır. Doktorunuz kısa periyotlarla dinlenme, boyun hareketlerini kısıtlama, ödemi azaltan antiinflamatuvar ve ağrıyı kontrol eden analjezik ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz veya epiduralsteroid enjeksiyonu tedavisi içeren cerrahi olmayan tedavileri uygulamanızı önerebilir. Cerrahi olmayan tedavilerde amaç, boyun fıtığı materyalinin oluşturduğu sinirlerdeki irritasyonu azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve hastalığın fiziksel sonuçlarını iyileştirmektir" dedi.

Etiketler : Dr. Ali Kemal Ulaş Boyun Fıtığı Ameliyat
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