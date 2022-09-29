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29 Eylül 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 08:30:00

Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli

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Boyun bölgesindeki şişliklerin kulak burun boğaz hastalıkları içinde sık karşılaşılan bulgulardan olduğunu belirten KBB Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, "Bu şişlikler hem yetişkinlerde hem de çocuklarda baş-boyun bölgesindeki basit bir enfeksiyon sonucu olabileceği gibi nadiren daha ciddi rahatsızlıkların bir belirtisi de olabilir. Genel olarak bu şişlikler enfektif (mikrobik), konjenital (doğumsal) ya da tümöral nedenlerden kaynaklanabilir" dedi.

Boyun bölgesindeki şişliklerin kulak burun boğaz hastalıkları içinde sık karşılaşılan bulgulardan olduğunu belirten KBB Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, "Bu şişlikler hem yetişkinlerde hem de çocuklarda baş-boyun bölgesindeki basit bir enfeksiyon sonucu olabileceği gibi nadiren daha ciddi rahatsızlıkların bir belirtisi de olabilir. Genel olarak bu şişlikler enfektif (mikrobik), konjenital (doğumsal) ya da tümöral nedenlerden kaynaklanabilir" dedi. Boyun bölgesinde boyutları 3-5 milimetre civarında olan yaklaşık 300 lenf nodu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kazkayası, "Normalde bunları elle hissetmek mümkün değildir. Enfeksiyon hastalıkları etkenleri doğrudan boyun bölgesindeki bu dokularda yerleşip lenf bezlerinde şişlik oluşturabilirler ya da burun, sinüsler, geniz, dişler ve diş eti, ağız içi mukozası, bademcikler, tükrük bezleri, ses telleri veya tiroit bezi gibi dokularda oluşan enfeksiyonlar boyundaki lenf bezlerini enfekte edebilirler. Enfeksiyon sırasında lenf nodları büyür ve genel olarak 1 cm'nin üzerindeki lenf nodları patolojik olarak kabul edilir. Bu tarz şişlikler genelde reaksiyoneldir, yani enfeksiyona cevap olarak savunma esnasında büyürler. Bunlar genellikle ağrılı olup, boyutları birkaç gün içinde kendiliğinden veya uygulanan tedaviye bağlı olarak küçülmeye başlar. Tamamen kaybolması 2-3 hafta sürebilir ve nadir de olsa ömür boyu o boyutta kalabilirler. Başta tüberküloz olmak üzere bazı enfeksiyon hastalıkları doğrudan sadece lenf bezlerini tutabilir ve uygun tedaviye rağmen aylarca şişlik devam edebilir" diye konuştu.

Etiketler : Boyun bölgesindeki şişlikler Prof. Dr. Mustafa Kazkayası enf nodları patolojik
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