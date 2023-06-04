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04 Haziran 2023 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 07:00:00

Boyun ağrısında sıcak uygulama etkili

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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Berrin Akpınar, boyun tutulmasının her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

Boyun tutulmasının her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Berrin Akpınar, "Bu, genellikle sabahları karşılaşılan, bariz bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir durumdur" şeklinde konuştu. Boyun tutulması meydana geldiğinde boynu zorlayacak hareketlerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirten Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Akpınar, neler yapılması gerektiğini ise şöyle açıkladı: "Ağrılı bölgeyi sıcak tutmak, sıcak su torbası veya ütü ile ısıtılmış havlu tatbik etmek bir miktar rahatlatacaktır. Zorlamadan hafif masaj yapmak da faydalı olabilir ancak sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunlar şikâyeti hafifletmiyorsa ilaç almadan önce mutlaka bir doktora danışmak gereklidir. Fizik tedavi uzmanları boyun tutulmaları ile ilgilenmektedir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra ilaç, egzersiz, boyun bölgesine enjeksiyon, masaj, bantlama, fizik tedavi veya diğer tedavi edici yöntemlere karar verilerek boyun tutulması tedavi edilebilir"

Etiketler : boyun ağrısı sıcak uygulama sağlık
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