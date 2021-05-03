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03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00

Botoks yılan zehri değil bakteri salgısı

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Botoks kas gevşetici bir ilaçtır. Kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır. Uygulamayı sadece dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası almış uzman doktorlar yapmaya yetkindir. Asla doktor olmayan bir kişi botoks yapamaz.

Estetik Cerrah Dr. Nezail Demirciler, "Botoks, Clostridium Botulinum isimli bir bakterinin dışarıya verdiği salgıdır. Yani yılan zehri değildir. Botoks adalelerin sinir tarafından uyarılmasını engeller. Kişilere göre değişiklik göstermek ile birlikte 3-4 ay sonra adale tekrar işlevini kazanmaya başlar 5. ayda etki belirgin olarak azalır 6. ayda da normal aktivitesine döner.

Botoks uygulandığı bölgedeki adalenin kasılmasını engeller. Etki 3. günden sonra başlar 10. gün civarında tam etki gerçekleşir" dedi.

TERS BÖLGEYE YAPILMALI

"Kaldırma işlevi gören bir adaleye yapıldığında adale bu hareketi yapamayacağından o bölgede düşme olur" diyen Estetik Cerrah Dr. Nezail Demirciler, "Bu nedenle alın bölgesine uygulanan botoks kaşın kalkması istenen bölgeye yapılmamalıdır. Kaldırma etkisi istenen bölgedeki hareket artışı, yan tarafta botoks yapılan ve hareketsiz kalan alana zıt etki olarak gelişir. Yani botoks yapılan yer kalkmaz, yapılmayan yer kalkar. Botoks hareket ile belirginleşen ve istenmeyen kırışıklıkların azaltılması, istenmeyen yüz hareketlerinin engellenmesi, terlemenin hafifletilmesi için kullanılır. İyi bir botoks etkisi doğal görünümlü olmalıdır. Varsa asimetrik görünümün azaltılması için yapılabilir" diye konuştu.

Etiketler : Botoks Estetik Cerrah Dr. Nezail Demirciler yılan zehri bakteri
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