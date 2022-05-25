Bodrum'da 3-5 tur
Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Özlem Yıldız'la Bodrum'da keyif yapıyor.
Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Özlem Yıldız'la Bodrum'da keyif yapıyor. İkili, önceki gün şef Özlem Mekik'in sahibi olduğu Ziyade Fasıl adlı mekandaydı. Akalın ve Yıldız, birlikte yemek yiyerek sohbet etti. Keyifli oldukları görülen ikili, yemek sonrası çocuklarıyla vakit geçirdiler.
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