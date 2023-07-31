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31 Temmuz 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 07:30:00

‘Böcek alerjisi' duydunuz mu?

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Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, yaz döneminde alerjik çocukların besin ve arı sokmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yaz döneminde alerjik çocukların besin ve arı sokmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu "Gıda alerjisi olan çocukların tatilde hazır tüketecekleri besinlerin içerikleri aileleri tarafından dikkat edilmelidir. Özellikle açık büfe servis yapan, yiyecek içeriğinin birbiri ile karışmasının mümkün olduğu ortamlarda kazara ciddi problemlerle karşılaşabiliriz. Yazın böcek alerjilerinin görülme riski de artar. Böcek sokmaları arasında reaksiyonu en fazla ve en tehlikeli olanı ise arı alerjileri olarak belirtilmektedir" dedi. Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti: "Özellikle alerjik çocuklar böcek sokmalarına verdiği tepki normal çocuklardan daha fazla olabilir. Böcek sokmalarında bulgular genelde vücudun açıkta kalan kol, bacak, yüz gibi bölgelerinde ortaya çıkar. Böcek sokmaları arasında reaksiyonu en fazla ve en tehlikeli olanı ise arı alerjileri olarak belirtilmektedir. Arı alerjilerinde; kızarıklık, şişme yapabileceği gibi ani gelişen ve nefes darlığı, şuur kaybı, kusma gibi reaksiyonlara sebep olan anafilaktik şok denilen alerjik şok durumu ortaya çıkabilir. Arı dışında diğer böcek sokmaları arı kadar olmasa da deride abartılı reaksiyonlar ortaya çıkarabilir."

Etiketler : böcek alerjisi böcek sokmaları arı alerjisi gıda alerjisi
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