VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Ukrayna: Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, esir alınan 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Küresel ekonomide enflasyon çıkmazı: Bir psikolojik savaş mücadelesi
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiğdemler çiçek açtı
Benzin ve motorinde indirim
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor
Başkan Erdoğan: Sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayırmadık
"İnsani durum giderek kötüleşiyor"
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”
Teklisine Grammy desteği
Filme düğün engeli
Bu kez sus pus
mutluluğun ilk karesi
Dokuz Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Bakan Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak
Fahiş kiraya fren formülü
NATO bölgeye asker gönderecek mi?
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama
İstanbul için kar alarmı!
Kremlin'den jet yanıt!
Böbrekleri tüketen 8 neden
17 Mart 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 10:00:00

Böbrekleri tüketen 8 neden

ABONE OL

Yeterince su içmemek, tuzlu yemek, kan basıncı ile kan şekerini kontrol altında tutmamak, sigara ve alkol alışkanlığı, gelişigüzel ilaç kullanmak, sağlıksız beslenmek ve hareketsiz yaşam sürmek böbrek hastalıklarına davetiye çıkartıyor.

Yeterince su içmemek, tuzlu yemek, kan basıncı ile kan şekerini kontrol altında tutmamak, sigara ve alkol alışkanlığı, gelişigüzel ilaç kullanmak, sağlıksız beslenmek ve hareketsiz yaşam sürmek böbrek hastalıklarına davetiye çıkartıyor.

Günümüzde böbrek hastalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Öyle ki dünya genelinde 850 milyon kişinin çeşitli etkenler nedeniyle böbrek hastalığına yakalandıkları düşünülüyor. Türkiye'de yaklaşık 7.5 milyon kişi kronik böbrek hastalığıyla mücadele ediyor. Bir başka deyişle, ülkemizde her 6-7 erişkinden 1'i böbrek hastası. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, böbrek fonksiyon bozukluğunun aslında düzenli yapılan idrar ve kan testleriyle erken dönemde tespit edildiğinde böbrek yetmezliğinin önlenebildiğini veya geciktirilebildiğini belirterek, "Ancak yılda bir kez yapılan rutin taramalar ihmal edildiği için çoğu yetişkin kronik böbrek hastası olduğunu bilmeden yaşantısını sürdürüyor ve hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine kadar ilerleyebiliyor." diyor.

Diyabet

Diyabet böbreklerin en büyük düşmanlarından biri olarak nitelendiriliyor. Kontrolü sağlanamayan kan şekeri nedeniyle böbreklerdeki atıkları süzmekle görevli olan kan damarları zarar görünce, böbrekler işlevlerini yapamaz hale gelebiliyor. Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi'nin verileri, ülkemizde diyalize yeni başlayan hastaların yaklaşık yüzde 38'inde böbrek yetmezliği sorumlusunun diyabet hastalığı olduğunu ortaya koyuyor.

Hipertansiyon

Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi'nin verilerine göre; ülkemizde diyaliz tedavisi gören hastaların yüzde 27'sinde böbrek yetmezliğinin nedeni hipertansiyon oluyor. Ülkemizde her üç erişkinden birinde görülen hipertansiyon böbreklerdeki damarlarda yapısal bozukluğa ve tıkanıklığa yol açıyor ve bu tablo da böbrek yetmezliğiyle sonuçlanıyor.

Obezite

Obezite kronik böbrek hastalığının oluşumunda önemli bir risk faktörü. Öyle ki yapılan bilimsel araştırmalar; obezite hastalarında kronik böbrek yetmezliği gelişme riskinin yüzde 83 gibi oldukça yüksek bir oranda arttığını gösteriyor. Bunun nedeni ise artan kiloyla birlikte böbreklerin de yükünün artması. Ayrıca obezite kronik böbrek hastalığının oluşumunda etkisi olan diyabet ve hipertansiyon gibi metabolik hastalıklara yol açarak, dolaylı olarak da etkili oluyor.

Yetersiz su içmek

Yetersiz su tüketimi de böbreklerde ciddi hasar oluşturan önemli etkenlerden biri. Zira yeterince su içmediğimizde kandan süzülen zararlı maddeler vücudumuzdan atılamadığı için böbreklerimiz daha fazla çalışmak zorunda kalıyor ve hızla yıpranmaya başlıyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, böbreklerimizin sağlığı için her gün yeterli su içme alışkanlığı edinmemiz gerektiğini hatırlatarak, "Az içilen suyun yanı sıra fazla içilen su da zararlı oluyor. Dolayısıyla normal kiloda olan bir kadının günde 1.5-2 litre, erkeğin de 2-2.5 litre su içmesi yeterli gelecektir" diyor.

Yemeklere tuz serpmek

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmaya göre; fazla tüketilen tuz kan basıncını yükselterek böbrek yetmezliğine kadar gidebilen ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü; günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor ve bu miktar tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, böbrek sağlığınız için yemeklerinize tuz serpiştirmemeniz gerektiği uyarısında bulunarak, "Zira bu miktar yemeklere eklediğimiz tuzu değil, işlenmiş ürünler de dahil olmak üzere tüm besinlerle aldığımız toplam tuz miktarını ifade ediyor" diyor.

Gelişigüzel ilaç kullanmak

İlaçlar hastalıkların tedavisinde başrol üstlenseler de bilinçsizce tüketildiklerinde ise tam aksine zarar verebiliyorlar. Bu nedenle uzmanlar her fırsatta ilaçların mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Örneğin, sık ve gelişigüzel kullanılan bazı ağrı kesiciler ve romatizmal hastalıklarda başvurulan antiinflamatuar ilaçlar hipertansiyon ile böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Sigara ve alkol

Sigara böbreklerde ciddi hasar oluşturan önemli bir risk faktörü. Bunun nedeni ise sigaranın böbrek yetmezliğine kadar götürebilecek olan ağır toksinler içermesi. Bilimsel çalışmalara göre; sigara alışkanlığı böbrek hasarını ve kronik böbrek hastalığının seyrini en az yüzde 30 gibi yüksek bir oranda hızlandırıyor. Alkol de böbreklerimize hasar veren kimyasal maddeler barındırdığı için haliyle fazla tüketildiğinde böbrekleri yoruyor.

Hatalı beslenme alışkanlıkları

Hayvansal proteinler böbreklerde oluşan yükü artırdığı için kırmızı et tüketimini kısıtlayın.

Kafein içeren besin ve içecekleri sınırlı tüketin. Günlük tüketebileceğimiz kafein miktarı 200-300 mg oluyor ki bu da yaklaşık 2 büyük fincan kahve anlamına geliyor.

Şekerli besinler de obezite, hipertansiyon ve diyabetin oluşum riskini artırmaları nedeniyle önerilmiyor.

Yapılan çalışmalara göre; günde 2 veya daha fazla bardak gazlı içecek tüketmek idrardaki protein miktarını artırdığı için böbrekleri yoruyor.

Etiketler : BÖBREKLERİ TÜKETEN 8 NEDEN böbrek Kafein Şekerli besinler obezite hipertansiyon
10 video klip

10 video klip
Dağda enerji topladı

Dağda enerji topladı
20 şehir dolaşacaklar

20 şehir dolaşacaklar
Bir süre kafamı dinleyeceğim

Bir süre kafamı dinleyeceğim
Zeynep'i beklerken

Zeynep'i beklerken
36 yıl sonra zirvede

36 yıl sonra zirvede
‘Münaşaka'İstanbul'da

‘Münaşaka'İstanbul'da
Sevenleri kar kış dinlemedi

Sevenleri kar kış dinlemedi
Ajan Leo!

Ajan Leo!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER