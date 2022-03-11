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11 Mart 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 09:00:00

Böbrekleri susuz bırakmayın

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Uzmanlar, kronik böbrek hastalığının erken fark edilip tedavi edilmediği zaman ağır böbrek yetmezliği ve ölüm ile sonuçlanabileceğini söyledi.

Uzmanlar, kronik böbrek hastalığının erken fark edilip tedavi edilmediği zaman ağır böbrek yetmezliği ve ölüm ile sonuçlanabileceğini söyledi. Nefroloji Uzmanı Dr. Meryem Timuçin, "Kronik böbrek hastalığının en sık görülen nedenleri şeker hastalığı, yüksek tansiyon, nefritler, kistik böbrek hastalıkları ve üroloji (idrar yollarında taş veya tıkanıklık) problemlerdir. Kontrolsüz şeker hastalığı, kontrolsüz hipertansiyon, kalp hastalığı, şişmanlık, ileri yaş, ailede böbrek hastalığı öyküsü, sigara ve sık ağrı kesici ilaç kullanımı kişiyi böbrek hastalığı açısından yüksek riskli hale getirmektedir. Kronik böbrek hastalığı genellikle belirti vermeden sinsi bir şekilde son dönem böbrek yetmezliğine yani diyaliz aşamasına ilerlemektedir. Bu nedenle riskli kişiler başta olmak üzere herkesin düzenli olarak sağlık taramasında geçmesi, basit kan ve idrar testi ile böbrek fonksiyonları kontrol ettirmesi gerekmektedir. Erken teşhis ve tedavi edilemeyen kronik böbrek hastalığı son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemekte, bu aşamada diyaliz ve böbrek nakli tedavileri gündeme gelmektedir" dedi. Dr. Timuçin, Böbrek sağlığını korumak için tavsiyeler vererek, "Böbrek sağlığı açısından böbrekleri susuz bırakmamak ve yeterli su alımına özen göstermek, tuzdan olabildiğince uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve ideal vücut ağırlığımızı korumak, sigaradan kaçınmak gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Böbrekleri susuz bırakmayın Nefroloji Uzmanı Dr. Meryem Timuçin Kronik böbrek hastalığı
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