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18 Mart 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 09:00:00

Böbrek yetmezliğinin sebebi şeker ve yüksek tansiyon

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Türkiye'de çoğu farkında bile olmasa da her 7 kişiden 1'inin böbrek hastası olduğu ifade edilirken, böbrek hastalıklarının artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtildi.

Türkiye'de çoğu farkında bile olmasa da her 7 kişiden 1'inin böbrek hastası olduğu ifade edilirken, böbrek hastalıklarının artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtildi. Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, Türkiye'de her 3 böbrek hastasından 1'nin şeker, 1'inin de yüksek tansiyon hastası olduğunu söyledi. Yıldız, "Şeker ve tansiyon hastalığı böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden birisi. Bu nedenle bu kişilerin düzenli aralıklarla böbreklerinde bir sorun olup olmadığına baktırması hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu. Hastalara kronik böbrek hastalığı teşhisinin, çoğu zaman belirgin bulguları olmadığı için tesadüfen veya başka sebeplerle doktora gittiklerinde konulduğunu belirten Yıldız, "Bu hastalar bazen doktora çeşitli belirti ve yakınmalarla başvurulabilir. Bunlardan başlıcaları; vücutta şişlik, tansiyon yüksekliği, idrar miktarında azalma veya artma, gece idrara çıkma, sık idrar yapma, ağrılı idrar yapma, idrardan kan gelmesi, idrarda renk değişikliği, bel, yan ve kasık ağrılarıdır" dedi.

Etiketler : Böbrek yetmezliği Dr. Serkan Yıldız idrardan kan gelmesi
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