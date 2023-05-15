Böbrek taşını tetikleyen lezzet: Fast food

Ülkemizde her yıl 10 yetişkinden birinde saptanan ve dünyada görülme sıklığı giderek yaygınlaşan böbrek taşı sorunu yaz aylarında daha da artıyor. Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren "Yapılan çalışmalar, böbrek taşını oluşturan maddelerin suda az çözünen maddeler olduğunu, bu yüzden de idrar miktarı azaldığında bu maddelerin idrarda çözünemeyerek çökelti oluşturduğunu ve bunun da böbrek taşına yol açtığını ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarında daha çok böbrek taşı teşhisi konuluyor. Yaz aylarında sıcak havalar nemle birlikte vücuttan sıvı kaybını hızlandırdığından bu sıvıyı yerine koymak çok önemli" diye konuştu. Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren "Artan fast-food tüketiminin küresel ısınma ile birlikte taş hastalığının tüm dünyada artmasının ana nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Fast-foodlarda hem protein hem de karbonhidrat bol olduğundan, taş hastalığı için zararlı iki besini de birlikte almış olursunuz. Bu nedenle mümkün olduğunca fast-food türü besinlerden kaçının" dedi.



GÜNDE İKİ LİTRE SU İÇİLMELİ

Günde en az 2 litre sıvı tüketin. Sıvı tüketiminin su ağırlıklı olması en ideali. Kahve ve çay gibi ürünlerin fazla tüketimi okzalat denilen taşların büyük kısmında bulunan bir maddenin miktarını artırarak taş oluşumunu tetikleyebiliyor. Gazlı ve kolalı içeceklerin de taş oluşumunu artırdığına dair birçok yayın bulunuyor.

BOL BOL LİMON TÜKETİN

Taze limon veya suyu, içerdiği sitrat nedeniyle taş oluşunu azaltıyor. Sitrat, doğal olarak da idrarımızda bulunan bir madde ve taş oluşumunu önlüyor. Dolayısıyla, limon tüketmek taş hastalığı için çok faydalı. Limonu salataya, çorbaya da sıkarak tüketmeye özen gösterin.

YEMEKLERE TUZ EKLEMEYİN

Tuz, böbrek taşlarının büyük çoğunluğunda bulunan kalsiyumun böbreklerden atılımını artırarak taş oluşumunu kolaylaştırıyor. Aşırı tuz tüketmekten kaçının. Yemeklerinize hatta ayranınıza tuz eklemeyin. Mümkün olduğunca az tuz tüketerek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi diğer hastalıklardan da korunabilirsiniz.

DÜZENLİ VE TEMPOLU YÜRÜYÜN

Hareketsizliğin hastalıklara davetiye çıkardığı yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya konuluyor. Sağlığa genel faydalarının yanı sıra böbrek taşından korunmak için de düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Egzersizin ve ideal kiloda olmanın taş hastalığını azalttığına dair birçok yayın bulunuyor. Özellikle sıcak yaz aylarında hareket isteği azalabildiğinden gün içerisinde mutlaka hareket etmeye; her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürümeye özen gösterin.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

Hayvansal proteinin bol olduğu bir diyet, taş hastalığını artırıyor. Bu nedenle sebzeden ve liften bol, proteinden fakir bir diyet uygulayıp, sindiriminizi de rahatlatarak böbrek taşından korunabilirsiniz.

MEYVEDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Yazın meyveler ve soğuk içecekler çok çekici olabiliyor. Üstelik karpuz, kavun gibi meyvelerin neredeyse yüzde 100'ü sudan oluşuyor. Ancak, bu meyveler ve onların suları fruktoz içeriyor ki bu da şeker metabolizmasını bozarak taş oluşumunu artırabiliyor. Bu nedenle meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın.