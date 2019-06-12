Böbrek taşını sancısız döken demir dikeni

Genelde bahçelerde işgalci ve rahatsız edici bir ot olarak görülen demir dikenini sökmeden önce, bu güçlü bitkinin etkileri üzerine biraz düşünmek isteyebilirsiniz. Binlerce yıl boyunca, doğal tıpta bir basamak olarak kullanılmış olan demir dikeni bitkisi, kansızlıktan böbrek taşlarına kadar neredeyse her şeyin tedavisinde kullanıldı.

Tansiyonu dengeler

Kökleriyle hazırlanan çay, doğal bir idrar söktürücü olarak görev yapar. İdrar üretimini artırarak vücuttan atılmasını sağlar. Hatta, bir çalışmada bitkinin kullanıldığı tedavide idrar söktürücü özellikleri tespit edilmiş ve bu nedenle böbrek taşlarının temizlenmesinde doğal bir çözüm olabileceği kanısına varılmıştır. Bitkisel tedavi uzmanlarına göre bu bitkiyle hazırlanan çay, düzenli kullanıldığında şişkinlikleri engelleyebilir, kan basıncını düşürebilir ve vücuttaki toksinleri filtreleyerek atma kabiliyetini geliştirebilir.

Doğal müshil

Sert iğneleri ayağa battığı için ‘çoban çökerten’ olarak da bilinen bu bitkiyle hazırlanan çay erkeklerde prostat iltihabını önlüyor. Yapılan bazı araştırmalar, kas spazmlarını veya kolik ağrıları da yatıştırmakta oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, trigliserit seviyesini de azaltır ve iştahı uyarır. Bağırsak gazlarında rahatlama sağlarken bağırsak parazitlerinden de kurtulmak için yardımcı olur. Hint asıllı tedavi yöntemlerinde müshil etkisi için kullanılmaktadır.

15 günde bir ara verilmeli

Taze ya da kurutulmuş demir dikeni bitkisinin üzerine sıcak su ekleyin. 10 ya da 15 dakika demlenmeye bırakın. Her fincan için bir çay kaşığı demir dikeni bitkisi yeterlidir. Bu çayı kısa sürede sıcakken için ve günde bir ya da 2 bardağı geçmemeye özen gösterin. 15 günde bir, bir hafta ara vererek kullanmaya özen gösterin.