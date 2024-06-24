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24 Haziran 2024 Pazartesi 20:28:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 20:28:00

Böbrek taşına ameliyatsız çözüm mümkün

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Böbrek taşları, böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir.

Taşlar, doğuştan idrar yollarında anomali bulunan, ailesinde böbrek taşı hikayesi olan, sistemik hastalıklara (gut vb.) sahip kişilerde sık görülür. Üroloji / Robotik Ürolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir "Taş kırma (ESWL) vücut dışında oluşturulan şok (basınç) dalgalarının böbrekteki taşlar üzerine odaklanması ile taşların kırılması esasına dayanan modern, pratik ve ağrısız tedavi şeklidir. Bu yöntemle taşlar küçük parçalara ayrıldıktan sonra vücuttan dışarı atılabilmektedir. Tüm taşların tedavisinde etkili olmayıp; büyük taşlar, aşırı şişmanlık, kanama bozuklukları, idrar yollarında enfeksiyon ve idrar yollarında tıkanıklık, bu yöntem için engel teşkil eden faktörlerdir" dedi. Ameliyatsız çözümün de olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tunç Özdemir "Böbrek ile idrar torbası arasında yer alan üreter'de (idrar kanalı) takılıp kalan taşların tamamına yakını üreteroskopi yöntemiyle tedavi edilebilmektedir. Bu yöntem, açık ameliyat yapılmaksızın endoskopik yoldan (kapalı, vücuda kesi uygulanmadan) yapılır" diye konuştu. Robotik Ürolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, Perkütan Cerrahisi hakkında da şunları söyledi: "Cilt üzerine yapılan 1 cm'lik kesi ile böbreğe endoskopik olarak girilerek taşlara ulaşılmakta ve bu taşlar kırılarak dışarıya alınmaktadır. İşlem sonrasında hastalar, büyük ameliyat yarası olmaması nedeniyle erkenden ayağa kalkabilmekte, çok kısa sürede iyileşerek, aktivitelerine dönebilmektedir."

Etiketler : böbrek taşı mineral kitle böbrek kanalı
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