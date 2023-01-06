Böbrek taşı olanlar günde en az 3 litre su içmeli

Ürolog Doç. Dr. Şevket Tolga Tombul, böbrek taşı hastalarının günde en az 3 litre su içmeleri ve fazla kiloya sahip böbrek taşı hastalarının kilo vermesi gerektiğini söyledi.



Böbrek taşı hastalığında ameliyattan sonra hastaların kendi hayat standartlarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Tombul, günlük sıvı ihtiyacıyla ilgili "Bu sıvı alımının arttırılması dediğimizde normal su alımından bahsediyoruz. Yani sadece su alımının iyi yapılması taş hastalığının yeniden nüks etme ihtimalini ve mevcut taşların büyüme hızını azaltabilir. Günlük yapılan idrar miktarının 2,5 litrenin altına düşmeyecek şekilde su tüketilmesi gerekmektedir. Taş hastalarının günde 3 ila 3,5 litre su tüketerek, taş oluşumunun ya da tekrarının önüne geçmeleri mümkün" diye konuştu. Bazı taşların genetik altyapıları olduğunu ve bu tip hastalarda cerrahi sonrası farklı tedaviler de uygulanabileceğini ifade eden Doç. Dr. Tombul, ailelerinde böbrek taşı hastalığı olan kişilerin üroloji hekimine kontrole gelmelerini önerdi.