Böbrek taşı erken doğum riskini tetikler

Uzmanlar, üriner taşların gebelikte ağrılara, enfeksiyonlara, ara ara hastaneye yatma gereğine hatta erken doğuma bile neden olabildiğini belirtti. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Gülpınar gebelikte böbrek taşlarının sıklıkla görüldüğüne işaret etti. Gebelik döneminde taş düşüren kadınlar için ilk tercihin, taşın boyutu da uygunsa taşı kendilerinin düşürmelerinin olacağını belirten Gülpıbar, ancak taş düşürmenin bilinen en ağrılı hastalıkların başında geldiğine, gebelik döneminde kullanılan ilaçlar çocuğa da etki edeceği için gebenin ağrısının yeterince kesilmeyebileceğine dikkati çekti.Doç. Dr. Gülpınar, taş hastalığı tedavisinde sıklıkla kullanılan şok dalga tedavilerinin (ESWL) gebelik döneminde kullanılamayacağını vurgulayarak, tedavi yöntemlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Taşı büyük olan veya ağrısı yeterince giderilemeyen hastalar için ise üreterorenoskopik taş tedavisi kurtarıcı olur. Bu yöntem ameliyathane ortamında ve anestezi ile uygulanır. İdrar yolarından ilerletilen bir kameralı sistem sayesinde taşa ulaşılır. Hastanın karnına herhangi bir kesi yapılmaz, tamamen kapalı bir uygulamadır."

