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20 Nisan 2022 Çarşamba 07:32:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 07:37:00

Böbrek hastaları Ramazan'da su tüketimine dikkat etmeli

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Ramazan ayında oruç tutan böbrek hastalarının su tüketimine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, yeterli su tüketilmediği takdirde böbrek sağlığının zarar görebileceğini vurguluyor.

Ramazan ayında oruç tutan böbrek hastalarının su tüketimine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, yeterli su tüketilmediği takdirde böbrek sağlığının zarar görebileceğini vurguluyor.

Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, "Ramazan ayındaki uzun açlık ve susuzluk sürelerinin böbrek sağlığını tehdit etme riski her zaman vardır. Özellikle de yaşlı, kalp ve damar sorunları olan, yüksek kan şekeri ve kan basıncı değerleri sebebiyle çok sayıda ilaç kullanan hastalarda ve zaten belli bir derecede böbrek hastalığı olan kişilerde bu risk daha da fazladır" dedi. Uz. Dr. Burak Canver, "İftardan sahura kadar olan dönemde yeterli sıvı alınmaması, özellikle sahurda idrar artırıcı yiyecekler alınması kafein içeren çay ve kahve gibi içecekler, domates, patlıcan, sarımsak kişiyi susuz bırakarak taş oluşum riskini arttırabilir. Ayrıca sıcak saatlerde günlük aktivitelerin azaltılması, ağır işlerden ve tuz tüketiminden kaçınılması oldukça önemlidir. Yine su tüketiminin yetersiz olması yavaş yavaş ve ilerleyici bir şekilde böbrek fonksiyonlarının azalmasına yol açabilir. Sahurda birden fazla yumurta, aşırı süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi, konserve yiyecekler, sakatat, muz, kavun, kuruyemiş ve içeriği tam bilinmeyen bitki çaylarının tüketiminden kaçınılmalıdır" diye konuştu.

Etiketler : Böbrek hastaları ramazan yumurta aşırı süt domates patlıcan sarımsak
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