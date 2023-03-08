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08 Mart 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 07:30:00

Böbrek hastaları öğün atlamamalı

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Böbrek hastalıklarında son zamanlarda bir artış yaşandığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, "Böbreklerimiz vücuttaki zehirli maddeleri temizleyen, kemiklerin oluşumunda önemli rol oynayan, ayrıca D vitamini aktivasyonunu sağlayan ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlayan eritropoetin hormonunu üreten önemli bir organ.

Böbrek hastalıklarında son zamanlarda bir artış yaşandığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, "Böbreklerimiz vücuttaki zehirli maddeleri temizleyen, kemiklerin oluşumunda önemli rol oynayan, ayrıca D vitamini aktivasyonunu sağlayan ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlayan eritropoetin hormonunu üreten önemli bir organ. Böbrek sağlığına çocukluk çağından itibaren dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması kişiyi ilerleyen dönemlerde yetmezlik tehlikesinden koruyabiliyor. Böbrek fonksiyonlarının belirli bir limitin altına inmesi, kronik böbrek yetmezliğini işaret edebiliyor. Böbrek rahatsızlığı yaşayan kişilerin en çok dikkat etmesi gerektiği konu sağlıklı beslenme" dedi. Yanaral, böbrek hastalarına şu önerilerde bulundu: Tuzsuz gıdalar tüketin. Öğün atlamayın. Az ölçülerde ama sık sık beslenmeye özen gösterin. Sıvı kontrolünü sağlamak için küçük ölçekli bardaklar kullanın. Düzenli spor ve egzersizi yaşam tarzı olarak seçin. Doktorunuz verdiği diyete uygun şekilde; potasyum, fosfor, sodyum ve protein dengesini gözeterek beslenin. Sebzelerin pişirme yöntemlerini kızartma yerine haşlama seçin. Yanaral, her bir hastaya, klinik durumuna, böbrek hastalığının cinsine, aşamasına ve diğer tıbbi sorunlara bağlı olarak farklı beslenme tavsiyeleri verileceğini de ifade ederek sözlerini tamamladı.

Etiketler : Böbrek hastaları Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral Böbrekler

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