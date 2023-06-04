Böbrek dostu brokoli diyeti

Yaz mevsimi yaklaşırken birçok kişi hem zayıflamak hem de formunu korumak istiyor. Zayıflamak için uygulanan diyet yöntemlerinden biri de brokoli diyeti. Uzman Diyetisyen Şilan Alyamaç, brokoli diyetinin başta böbrek sağlığı olmak üzere vücuda faydalarını anlattı. Brokoli diyetinin maksimum bir hafta tüketilebilecek bir beslenme şekli olduğunu belirten Alyamaç, protein ihtiyacını tam anlamıyla aldıktan sonra, hatta diyet sürecinde de protein ihtiyacını tamamlayarak devam edilebileceğini söyledi.



YUMURTA YEMEMEK GEREKİYOR

Yaklaşık 300 gramlık brokolinin 1 litre suda haşlanıp, püre veya sıvı halinde ya da suyunun tüketilebileceğini aktaran Diyetisyen Alyamaç, "Bu süreçte yumurta tüketimine özen gösterelim. Gerekirse bitkisel protein tüketimine özen gösterelim. Protein ihtiyacımızı karşıladığımızda kas yakımı olmayacaktır ve brokolinin antioksidan bakımdan zengin olduğunu düşünürsek zayıflama ve ödem atma sürecinin daha sağlıklı olduğunu düşünebiliriz" dedi.



EN AZ ÜÇ GÜN ARA VERİLMELİ

"Peki, bu brokoli diyeti zayıflatıyor mu?" diyen Diyetisyen Şilan Alyamaç, "Evet, zayıflatıyor. Yaklaşık bir hafta önerdiğim ve en az üç gün ara verilmesini daha çok önereceğim brokoli diyeti, şu şekilde gidebilir. Sabahları yumurta ihtiyacımızı karşılayarak haşlanmış püre halinde ve parçacıklı olarak çorba halinde tüketebileceğimiz brokoli diyetiyle kısa süreli detoks etkisi oluşturabiliriz. İçerisinde B1 grubu vitaminleri, C vitamini bakımından zengin. Kalsiyum, selenyum, aynı zamanda potasyum bakımından zengini olduğu için böbrek işleyişini çok iyi etkileyecektir ve ödem atmamızı, idrara çıkmamızı daha iyi hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.