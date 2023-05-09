VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na yapılan başvuru sayısı 122 bine ulaştı"
Bakan Dönmez: 4 reaktör devreye girdiğinde Türkiye'deki elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayab...
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Türkiye Gençlik Zirvesi- 3'te Gündem: Güçlü Yanım Türkiye
"Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin"
Etnospor'dan Bahçemde Şenlik Var Etkinlikleri
İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü başladı!
09 Mayıs 2023 Salı 14:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 14:30:00

BM: Anne ve yeni doğan ölümleriyle küresel mücadelede 2015'ten beri duraksama yaşanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) gebe, anne ve bebek ölümlerini azaltmadaki küresel ilerlemenin, anne ve yeni doğan sağlığına yapılan yatırımların azalması nedeniyle 2015'ten bu yana sabit kaldığını bildirdi.

BM tarafından "anne ve yeni doğan sağlığı ile hayatta kalma oranını iyileştirme ve ölü doğumları azaltma" başlığıyla yayımlanan raporda, bu ölümlere ilişkin son veriler ile kritik sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Rapora göre, her yıl 4,5 milyondan fazla anne ve bebek; hamilelik, doğum veya doğumdan sonraki ilk haftalarda önlenebilecek veya tedavi edilebilecek hastalıklar nedenlerle yaşamını yitiriyor. Bu oran, her 7 saniyede bir anne veya bebeğin ölmesi anlamına geliyor.

Gebeler, anneler ve bebeklerin hayatta kalmaları konusunda yapılan iyileştirmeler 2015'ten bu yana duraksarken her yıl yaklaşık 290 bin anne ölüyor ve 1,9 milyon ölü doğum yaşanıyor.

Öte yandan her yıl yaklaşık 2,3 milyon yeni doğan ölümü (yaşamlarının ilk ayında) gerçekleşiyor.

EKSİKLİKLER, ANNE VE ÇOCUKLARIN HAYATTA KALMAK OLASILIKLARINI DÜŞÜRÜYOR

Kovid-19 salgını, artan yoksulluk ve kötüye giden insani krizler, sağlık sistemleri üzerindeki olumsuz baskıları artırırken doğum ve yeni doğan sağlığı hizmetlerinde aksamalara da neden oldu.

Salgının temel sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerine ilişkin son Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) anketine göre, dünya genelindeki ülkelerin yaklaşık dörtte birinde hayati önem taşıyan gebelik, doğum sonrası bakım ve hasta çocuklara yönelik hizmetlerde kesintiler yaşanıyor. Finansman eksiklikleri ve temel sağlık hizmetlerine yapılan yetersiz yatırım, anne ve çocukların hayatta kalma olasılıklarını düşürebiliyor.

Yeni doğan ve anne ölümlerinin en fazla görüldüğü bölgeler olan Sahra Altı Afrika ve Orta ve Güney Asya'nın en kötü durumdaki ülkelerde, kadınların yüzde 60'ından daha azı, DSÖ'nün tavsiye ettiği doğum öncesi 8 kontrolden sadece 4'ünü yaptırabiliyor.

Rapor, bu konudaki müdahalelerin özellikle en yoksul ve riskli durumdaki kadınları hedeflemesi gerektiğini vurgularken kritik yerel planlama ve yatırımların önemine de dikkati çekiyor.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Direktörü Anshu Banerjee, "Gebeler ve yeni doğan ölümleri dünya genelinde kabul edilemeyecek kadar yüksek oranlarda. Kovid-19 salgını bunların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sağlanmasında daha fazla aksamalara neden oldu." ifadelerini kullandı.

Banerjee, her kadın ve bebeğin en iyi sağlık hizmetini alması ve hayatta kalabilmesi için temel sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : birleşmiş milletler anne yenidoğan ölüm
Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım

Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım
Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim
Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

Kerem Bürsin diyar diyar geziyor
Evlilik yakın

Evlilik yakın
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi

Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi
Nazara karşı mavi önlem

Nazara karşı mavi önlem
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX