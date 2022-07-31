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31 Temmuz 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 08:00:00

Bitki çayları zarar da verebilir

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Sağlıklı olmak adına tüketilen bitki çayları, üretim ve saklama koşulları nedeniyle faydadan çok zarar verebiliyor.

Sağlıklı olmak adına tüketilen bitki çayları, üretim ve saklama koşulları nedeniyle faydadan çok zarar verebiliyor. Bitki çaylarının özellikle kalitesi açısından dikkatle tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ekrem Sezik, "Açıkta satılan ürünler yerine kaliteli ve bilinen markaların poşet çayları tüketilmeli" diyor. Bitkilerin sağlığı koruyucu pek çok madde taşıdığının anlaşılmasıyla birlikte bitkisel ürünlere olan talebin de arttığını belirten Sezik, şu bilgileri verdi: "Son zamanlarda bilhassa, antioksidanları koruyucu olarak, soğuk algınlığında rahatlatıcı veya dışkılamayı kolaylaştırıcı amaçlarla çay içme yaygınlaşmış durumda. Diğer taraftan siyah çaya alternatif olarak içilmesi de ülkemizde bitki çaylarının tüketimini oldukça artırdı. Ancak bitkisel çayları 'otu al, kaynat iç' olarak düşünmemek gerekir. Her üründe olduğu gibi bitkisel çaylarda da ürünün kalitesi önemlidir. Bu husus da ancak hammaddenin kaliteli, üretim tesislerinin hijyenik şartlara sahip ve ürünün analiz edilerek güvenilir olduğunun gösterilmesi ile mümkündür. İçecek olarak üretilen çayların Gıda Kodeks'lerinde istenen kalitede olması gerekir."

Etiketler : Bitki çayları zarar da verebilir Gıda Kodeks Prof. Dr. Ekrem Sezik
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