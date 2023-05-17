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17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:29:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:29:00

Bitki çayının fazlası vücuttaki vitamini atar

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Uzmanlar, bitki çayları ve bitkisel ürünlerin fazla tüketmemesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bitki çayları ve bitkisel ürünlerin fazla tüketmemesi gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Özgür Enginyurt, "Bitki çayları ve bitkisel ürünleri çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyoruz. Çünkü vitaminlerin fazlası ya vücuttan atılır ya da zararlı etki oluşturur. Bunlarla da karşılaşmaktayız. Karaciğer enzimleri yükselip sebebini bulamadığımız, sonrasında sadece bitki çayı nedeniyle karaciğer enziminin yükseldiğini gördüğümüz hastalarımız var" diye konuştu.

Etiketler : BİTKİ ÇAYI bitki çayları Prof. Dr. Özgür Enginyurt
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