Bit çocuklarda travma nedeni

Bazı ebeveynler bunu fark etmese bile çocuklar, arkadaşlarının bitlendiğini fark etmesinden ve dışlanmaktan korktuğu için bu durumdan psikolojik olarak etkileniyor ve hatta travma yaşayabiliyor.

Uzmanlar "Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda sıkça görülen bit, saçta yaşayan ve kafa derisindeki kan ile beslenen bir böcek türü. Çok hızlı bulaşan, mont, şapka veya atkılardan da kolaylıkla saça geçebilen bit, saç derisinde 4 haftaya kadar yaşayabiliyor ve günde ortalama 10 tane sirke adı verilen yumurtalarından bırakıyor. Sıklıkla kendini kaşıntıyla belli eden bit sorunu, çocukların psikolojisini de etkiliyor. Çocuk hem kafasında gezinen böcekler olduğu düşüncesiyle korkuyor hem de bitlendiğini duyan arkadaşlarının onunla dalga geçmesinden, dışlanmaktan korkuyor. Ebeveynler, bit sorununa hızlı ve etkili bir çözüm bulunmazsa bu durum çocukta travmaya neden olabiliyor" dedi.