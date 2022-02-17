Bir lokma yemeğe hasret bırakan hastalık

Yediğiniz bir lokmanın yemek borusunda takılı kaldığından mı yakınıyorsunuz? Yemek sonrasında öksürük atakları başlıyor mu? Bir yudum su içmek ızdıraba mı dönüştü? Siz de bu sorunlardan yakınıyorsanız, nedeni, adını belki de ilk kez duyacağınız 'Akalazya' hastalığı olabilir!



Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişiden biri, 'Akalazya' tanısı alıyor. Genellikle 20-30 yaşlarında başlasa da bu hastalık hemen her yaşta gelişebiliyor. Nadir görülen bir hastalık olması ve başlangıç dönemindeki belirtilerinin reflü hastalığı ile ortak belirtiler vermesi nedeniyle tanı konulması uzun yılları bulabilen Akalazya, hastaların yaşamlarını alt üst edebiliyor. Yüz güldüren haber ise ileri endoskopik bir tedavi yöntemi olan POEM ile Akalazya'nın yol açtığı sorunlardan kısa sürede kurtulmanın mümkün olması! Acıbadem Maslak Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, "Akalazya hayattaki en temel ihtiyacı, hatta pek çok insanın en çok keyif aldığı bir durumu; yemek yemeyi ızdıraba dönüştürüyor. POEM tedavisiyle çok kısa süre içerisinde, ameliyatsız bir şekilde normal beslenmeye başlanabiliyor ve yaşam kalitesi belirgin şekilde artıyor" diyor.

KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Akalazya'nın kesin gelişim nedeni henüz tam olarak bilinmese de pek çok faktörün hastalığın ortaya çıkmasında etkili oldukları belirtiliyor. Çeşitli viral enfeksiyonlar ve otoimmun bozukluklarının hastalığa neden olabildiği öne sürülmekle birlikte, çeşitli bakteriyel enfeksiyonların ve genetik yatkınlığın da sorumlu olabileceği de ifade ediliyor.

EN TİPİK BELİRTİSİ YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Akalazya hastalığının ilk aşamasında belirtiler genellikle fazla şiddetli olmuyor. Ancak zamanla sorunların sıklığı ile şiddetinde ciddi artış başlıyor. Akalazya'nın en yaygın görülen belirtisi ise yutma güçlüğü! Hastalar katı besinleri ve hatta sıvı besinleri yutmakta güçlük çekerken; tükettikleri bir besinin yemek borusunda veya göğüs ortasında kimi zaman günlerce kaldığından yakınıyorlar. Akalazya yutma güçlüğünün yanı sıra; boğazda tahriş, yemek sonrasında sık sık öksürmek, göğüs ortasında yanma ve baskı hissi gibi pek çok soruna da neden olabiliyor. Ayrıca sindirilmemiş besinlerin tekrar ağıza gelmesi ve bulantı gibi şikayetler de sık görülen yakınmaları oluşturuyor.

TANI KONULMASI YILLAR SÜRÜYOR

Akalazya hastalığının yavaş seyirli olması ve yaşanan sorunların reflü hastalığına benzemesi nedeniyle tanı konulması uzun yılları bulabiliyor. Tanı hastadan detaylı alınan öykü, baryumlu özafagus (yemek borusu) grafisi, manometre (yemek borusu basıncının ölçümü) ve endoskopi yöntemleriyle konuyor.

ENDOSKOPİ İLE KESİN ÇÖZÜM

Akalazya hastalığında ilaç tedavisi ve botoks yöntemi şikayetlerin hafiflemesinde etkili oluyorlar. Ancak ilaçların her gün alınmaları, botoksun da sık aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Balon dilatasyonu da yemek borusu ile mide arasındaki geçişin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan ve başarı oranı yüzde 70-80'lerde seyreden bir başka yöntem. Akalazya hastalığının kesin tedavisi ise endoskopi yöntemiyle sağlanabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, endoskopik yöntemlere 'Akalazya' hastalığının ileri evrelerinde başvurulduğunu belirterek, "Bu işlemle yemek borusundaki sorunlu kaslara müdahale ediliyor ve hastaların kısa sürede yemek yemeleri ve sıvı tüketmeleri sağlanabiliyor" diyor. Endoskopik bir tedavi yöntemi olan POEM (Peroral Endoskopik Myotomi) sağladığı avantajlar nedeniyle, Akalazya hastalığında en sık tercih edilen yöntemlerden. POEM ile klasik endoskopi işleminde olduğu gibi, ağız içerisinden girilerek, hastalıktan etkilenen yemek borusundaki sorunlu kaslara müdahale ediliyor. Böylelikle yemek borusunun genişlemesi sağlanıyor.

Belirtileri neler?

