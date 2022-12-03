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03 Aralık 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 08:00:00

Bir kanser belirtisi: Burun tıkanıklığı

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Baş boyun kanserlerinin sık görülen bir alt tipi olan nazofarenks kanserinin en önemli belirtisi burun tıkanıklığı, kulakta çınlama ve tek taraflı işitme kaybıdır!

Halk arasında geniz olarak bilinen nazofarenks, burun ile boğazın arkası ve gırtlağı birbirine bağlar. Baş boyun kanserlerinin sık görülen bir alt tipi olan nazofarenks kanserinde erken teşhis koymanın zor olduğunu söyleyen KBB Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, Nazofarenks kanserinde en sık görülen semptomların boyun bölgesindeki lenf bezlerinde şişkinlik, burun tıkanıklığı, kulakta çınlama, ağırlıklı olarak tek taraflı görülen işitme kaybı, inatçı tedaviye rağmen düzelmeyen kulak enfeksiyonu, boğaz ağrısı, baş ağrısı, tükürükte kan görülmesi ve burun kanaması olduğunu dile getirdi.

TANI KONULMAKTA GEÇ KALINIYOR

Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, "Nazofarenks kanseri belirtileri ilk başlarda üst solunum yolu enfeksiyonu veya kronik burun tıkanıklığı gibi daha sık görülen hastalıkların belirtilerine benzerlik gösterebilir. Bu nedenle kanser teşhisi, hastalığın erken evrelerinde semptomlara bakılarak tanı koyulamayabilir ve geç kalınabilir. Hastalık erken evrelerde hiç belirti vermeyebilir" açıklamasında bulundu.

TUZ VE SİGARA TETİKLİYOR

Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, "Nazofarenks kanseri erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor. EBV virüsü en sık etken olmak ile beraber, ek olarak sigara kullanımı, tuzlanmış ve salamura yiyeceklerin sık tüketimi ve genetik faktörler nazofarenks kanserinin oluşumunda rol oynayarak genç ve ileri yaşta iki kez görülme oranları pik yapar" dedi.

BOYUNDAKİ ŞİŞLİKLERE DİKKAT

Nazofarenks kanseri tanısı için öncelikle hastanın ayrıntılı tıbbi hikayesi alınması, varsa semptomlarının sorgulanması, kanser için belirlenen risk faktörlerini taşıyıp taşımadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Erkul, "Sonrasında ise fizik muayene yapılır. Nazofarenks kanseri için muayenede boyun bölgesinde ele gelen şişkinliklerin olması anlamlı olabilir. Tanı için nazofarenksi daha yakından, ayrıntılı olarak incelemek için nazal endoskopi yapılabilir" dedi.

Etiketler : burun tıkanıklığı kulakta çınlama kanser
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