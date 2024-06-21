Bir çok hastalığı önlüyor! Adeta şifa deposu

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21 Haziran 2024 Cuma 07:07:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 07:07:00

Bir çok hastalığı önlüyor! Bu besini karabiberle kullanan şifa buluyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Zerdeçal; öksürük, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere deri hastalıklarından eklem rahatsızlıklarına kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor.

Zerdeçalın vücutta enfeksiyonu önleme, doku ve sistemlerin sağlığını koruma gibi birçok avantajının bulunduğunu paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Zerdeçalın özellikle de karabiberle birlikte kullanılması kurkumin maddesinin 2 bin kat daha aktif olmasını sağlar" diyerek faydalarını anlattı:

Alzheimer: Zerdeçal bitkisinde bulunan kurkumin hem oksidatif stresi azaltarak hem de protein birikimini önleyerek Alzheimer hastalığının gelişimi ve ilerlemesini yavaşlatamaya yardımcı olur.

İnsülini destekler: Vücutta insülin duyarlılığını artıran kurkuminin, enzimatik tepkimeleri etkileyerek fayda sağladığı düşünülüyor.

Kalp: Yapılan çalışmalar zerdeçalın; kalp yetmezliği, kalp kası hastalıkları, ilaca bağlı kalp toksisitesi, kalp krizi, inme ve şeker hastalığı ile ilişkili kardiyovasküler semptomlar gibi hastalıklara karşı korumada destekleyici olduğunu belirlemiştir.

Uçuk ve grip: Kurkumin, uçuk ve grip de dahil olmak üzere çeşitli virüslerle savaşmanıza yardım eder.

Obezite: İnflamatuar salgılarını azaltır, obeziteden korur.

Etiketler : zerdeçal öksürük enfeksiyon alzheimer obezite karabiber
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