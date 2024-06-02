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02 Haziran 2024 Pazar 12:03:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 12:03:00

Bir avucu her derde deva! Kilo vermeye de yardımcı...

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, cevizin faydalarını anlattı. Tam bir şifa kaynağı olan ceviz, kalp rahatsızlıklarından beyin hastalıklarına, hafıza sorunlarından diyabete, kanser riskinden korunmaya kadar birçok fayda sağlıyor.

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, cevizin faydalarını anlattı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Eren, "Ceviz, içerisindeki zengin yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller kalp rahatsızlıklarından beyin hastalıklarına, hafıza sorunlarından diyabete, kanser riskinden korunmaya ve cilt sağlığının desteklenmesine kadar birçok fayda sağlıyor." dedi.

"KİLO VERMEYE YARDIMCI"

Eren, "Ceviz tokluk süresini uzatır ve kan şekerini dengeleyerek kilo vermeye yardımcı olur. Günlük ceviz tüketim miktarı 1 fincana denk gelecek şekilde ortalama 30-60 gram olmalı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : beslenme ceviz şifa sağlık
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