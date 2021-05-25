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BioNTech'in birinci ve ikinci dozları arasında 12 hafta olacak
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25 Mayıs 2021 Salı 13:14:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 13:14:00

BioNTech'in birinci ve ikinci dozları arasında 12 hafta olacak

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BioNTech aşısının ilk ve ikinci dozları arasındaki süre 12 haftaya çıkarıldı. Bilim Kurulu toplantısında yapılan görüşme neticesinde, haziranda gelecek olan aşılarda söz konusu kararın uygulanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında, haziranda gelecek BioNTech aşılarının 2. doz uygulamalarının 12 hafta sonra yapılması görüşüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

6-8 İLE BAŞLANANLAR ÖYLE DEVAM EDECEK

Bu kapsamda haziranda gelecek BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği belirtildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK YÜZDE 80'E ULAŞIR"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş "BioNTech aşılaması 12 hafta arayla gerçekleştiğinde Türkiye'de çok daha hızlı aşılama yapılmış olur ve tek doz aşısını yaptıranlar haziranda 50 milyona yaklaşır. Toplumsal bağışıklık yüzde 80'e ulaşır. Kısa sürede 20 yaş üstü herkes aşılanır ve eylüle mutlu şekilde gireriz." dedi.

Etiketler : biontech aşı koronavirüs
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