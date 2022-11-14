BioNTech, Singapur'da mRNA tabanlı aşı üretim tesisi kuracak
Kaynak: AA
Alman şirketin Singapur tesisinin 2023'e kadar tam olarak faaliyete geçmesi ve 100 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Asya'daki ilk üretim tesisini Singapur'da satın aldığını bildirdi.
BioNTech'ten yapılan açıklamada, İsviçre merkezli Novartis'in yan kuruluşundan satın alınan tesisin potansiyel mRNA tabanlı aşıların Asya-Pasifik bölgesinde üretilmesini destekleyeceği belirtildi.
Satın almanın finansal ayrıntılarına ilişkin açıklamada bilgi verilmedi.
Alman şirketin Singapur tesisinin 2023'e kadar tam olarak faaliyete geçmesi ve 100 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.
BioNTech, 7 Ekim'de Kovid-19 aşısının ardından Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir araştırma merkezi ve üretim tesisi inşa ederek uluslararası varlığını genişleteceğini bildirmişti.
BioNTech, 7 Kasım'da ise uyarlanmış aşılara olan talebi ve daha yüksek fiyatları gerekçe göstererek bu yıl için Kovid-19 aşısı geliri tahminini 13-17 milyar avrodan 16-17 milyar avroya yükseltmişti.
Alman şirketin ocak-eylül döneminde gelirleri 13 milyar avro ve net karı da 7,2 milyar avro olarak açıklanmıştı.