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14 Kasım 2020 Cumartesi 13:26:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 09:57:00

Bilimsel olarak kanıtlandı Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor

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Çin'de yapılan araştırmaya göre kemik kırıklarının tedavisinde yoğurdun etkili olduğu açıklandı.

Yoğurtta bulunan Lactobacillus casei faydalı bakterilerinin kemik implantında etkisi bilimsel olarak kanıtlandı. Hubei Üniversitesi'nden Lei Tan ve ekibi, kemiklerin iç yapısının süngere benzediğini ve ileriki yaşlarda hem kadınlarda hem de erkeklerde kemik erimesi ve kemik yoğunluğunda azalma görüldüğünü, bundan korunmak için genç yaşlardan itibaren bol miktarda yoğurt tüketilmesi gerektiğini de hatırlattı.  

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