Bilim Kurulu üyesinden kritik açıklama: Korona daha uzun süre peşimizi bırakmayacak

Tevfik Özlü'nün açıklamalarından satır başları:

Daha uzun süre korona bizi bırakmayacak, öyle gözüküyor. İlk başladığında bu sıkıntılara katlanıp yaza rahat edeceğimizi falan düşünmüştük, ama bu işin öyle olmayacağı anlaşılıyor. Süreç uzayacak. Bu işi bitirmiş gibi gözüken ülkelerde bile ikinci dalgalar başlamış durumda. Avrupa'da tekrar dalgalanmalar başladı. Bu süreçte, henüz istediğimiz noktaya çok uzağız. Tabi ki bölgeler değişiyor, Amerika gibi, Brezilya gibi Hindistan gibi ülkeler daha ağırlıklı vaka veriyorlar.

GELDİĞİMİZ NOKTA İSTEDİĞİMİZ YER DEĞİL

Ülkemizde geldiğimiz nokta istediğimiz yer değil. Hala vaka sayıları yüksek. Yoğun bakımdaki hasta sayılarımız çok yüksek. Kırılgan bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bundan sonrası için endişe verici. Uzun süre biz bu pandemiyi konuşacağız. Hiç bir şikayeti olmayan, sağlıklı görünümlü 1000 kişiden 2.5 kişi virüsü taşıyor ve hastalığı bulaştırıyor. Bunun karşılığı şu an 200 bin kişi bu hastalığı sokaklarda, otellerde, toplu taşımada virüsü taşımaya devam ediyorlar. Türkiye'de hasta olmadığı halde hastalığı bulaştıran 200 bin kişi var.

HASTALARDAN DEĞİL, SAĞLIKLI GİBİ GÖRÜNENLERDEN KORKMAMIZ LAZIM

Bu dönemde korkmamız gereken hastalardan ziyade bizim gibi sağlıklı görünen kişiler. Öksürük, ateş var mı diye sorguluyoruz ama bu ayırt edilemiyor. PCR araştırmasının sonuçları çok önemli. Aşıyla ilgili haberler olumlu. Deneylere geçilmek üzere. Sonuçlar hep olumlu olarak gelmiş. Tabi burada soru işaretleri var, bu aşı ne kadar koruyuculuk sağlayacak. Yüzde 50 mi, 70 mi koruyacak henüz bilmiyoruz. Koruyuculuğun süresi ne kadar devam edecek. Bazı aşılar ömür boyu korur, baızları 2-3 ay korur.

TÜM DÜNYAYA AŞI ÜRETİLMESİ ZAMAN ALACAK , KISA SÜREDE AŞI MÜMKÜN DEĞİL

Tüm dünyayı tehdit eden bir salgın var, bu kadar insana yetecek kadar aşı üretilmesi mümkün değil. Kısa sürede bu olmayacak. Salgını durduracak bir güç gibi görünmüyor bu aşı.

Türkiye'de kurban bayramı sonrası artış öngörüyorum. Vatandaşlarımızın davranışlarıyla ilişkili olacak. Ama ne olursa olsun Kurban Bayramı'nda 83 milyon bu hareketliliğe katılacak. Türkiye'de 30 milyon kişi bayram namazı kılıyor, düşündüğünüz zaman tüm köylerimizde, mahallede bu süreç yaşanıyor. Bu denli bir toplumsal bir karşılaşma bulaş riski doğuracaktır.

SIKINTILI GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

Bu süreçte tedbirlere uymamız lazım. Bayram sonrası artış görebiliriz, 14 günün ardından okulların açılış süreci başlıyor. Çok sayıda öğrenci okula başlayacak. Bu alanlar da çok kontrol edilebilir yerler değil. O da ikinci dalga oluşturabilir, onun ardından Güz mevsimi başlıyor. Gribal enfeksiyonlar vb. Yazdaki durumu sürdürmemiz zor görünüyor. Ama sıkıntılı günler bizi bekliyor.