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20 Haziran 2020 Cumartesi 10:40:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 10:42:00

Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı! Kasım-Aralık aylarına dikkat

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Türkiye, koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmelerini anbean takip ediyor. Bu süreçte gözlerin çevrildiği isimlerden birisi de Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara. Kara, pandemi sürecinin Kasım-Aralık aylarında da etkisini göstermesini beklediklerini ifade ederek bazı uyarılarda bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı canlı yayınında corona virüsle mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Vaka sayısındaki artışa değinen Kara, kasım-aralık aylarında yaşanabilecek artışa karşı da uyardı. İşte Ateş Kara'nın açıklamalarının öne çıkan başlıkları:

"DAHA BAŞARILI DURUMDAYIZ"

Korona ile mücadeleye başladığımız ilk dönemde bilgilerimiz kısıtlıydı. Tedaviler deniyorduk. Bugün farklı bir noktadayız. Tedavide daha başarılı durumdayız. O dönemde hastalarımız daha ağır durumda bize geliyordu. Bugün hastaneye gelen hastalarımızın klinik bulgularının daha hafif olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim avantajlarımız.

SON DÖNEMDE RAKAMLAR NEDEN ARTTI?

Bugüne kadar çok fazla deneyim kazandık. Hem ilaçların uygulanması hem de uygulama zamanı konusunda ciddi kazanımlar elde ettik. Türkiye çok ciddi noktada rakamlarda düşüşü elde etmişti. Yeni rakamlarımıza baktığımızda da sanki biraz daha azalma var diyebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde de biraz daha düşüş olması gerekiyor. Türkiye 700'lü rakamlara gelmişti. Normal yaşama da girmemiz gerekiyordu. Arada başka kurallarda aksamalar yaşamamız rakamlarda kısmi artışa neden olmuş olabilir.

KASIM-ARALIK AYLARINA DİKKAT

Virüsün gidişatıyla ilgili Haziran ve Temmuz aylarındaki seyri iyi gözlememiz gerekiyor. Hem güney yarım kürede hem de kuzey yarım kürede bunu iyi gözlemlememiz gerekiyor. Önümüzdeki Kasım ayında, Aralık ve Ocak ayında nasıl bir seyir izleyeceğini daha kesin bir şekilde ifade edebiliriz. Ama edindiğimiz izlenim, sanki Kasım ayında Aralık ayında bir miktar artış olabileceği yönünde. Ama bu artış hastalığın ağırlığındaki artışla mı olacak yoksa biraz daha mevsimsel özellikleriyle beraber solunum yolu enfeksiyonlarıyla mı gelecek, bunu söylemek biraz daha zor gibi geliyor. Ben biraz daha mevsimsel özellikleri çerçevesinde solunum yolu enfeksiyonları şeklinde geleceğini tahmin ediyorum. Bu biraz da benim öngörüm diyebiliriz

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