VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bartın'da maden ocağında patlama
Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı
Almanya hükümetinde 'silah ihracatı kuralları' tartışılıyor
Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Rusya: Kiev ve Harkiv'de askeri yönetim ve enerji unsurlarını vurduk
Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı
AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisine göre Frontex, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas etti
Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Macron'un açıklamaları Fransa'nın nükleer caydırıcılığı ve "Ukrayna dostluğu"nu tartışmaya açtı
KKTC Dışişleri Bakanı'ndan Rum kesimindeki maçta Türk bayraklarının alınmasına tepki
Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarırken yakalandı
Putin: Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum
MKE Ankaragücü'nün Portekizli oyuncusu Pedrinho, Fenerbahçe maçından 3 puan bekliyor
Van'daki antik kentte 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Avrupa'da doğum oranlarının düşüşünün Kovid-19 karantinalarıyla ilişkili olduğu belirlendi
TMSF: Akın İpek'in tüm iddiaları İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi
Macaristan'da hükümet, Rusya'ya yönelik yaptırımları halka soruyor
Türkiye'den Bosna Hersek'e Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediyesi
Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile kendi üzerimizden fakir ülkelere geçişi sağlayacağız
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan 'grip, bu yıl ağır geçebilir' uyarısı
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı
İnsansız helikopter ve kamikazeye yatırım desteği
14 Ekim 2022 Cuma 17:04:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 17:04:00

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan 'grip, bu yıl ağır geçebilir' uyarısı

ABONE OL

Prof. Dr. Kara, "Grip, Kovid-19 nedeniyle son 2,5 yılda yoğun olarak görülmedi. Vücudumuz, hastalığı unutmuş gibi oldu. Bu nedenle ağır geçebilir, 65 yaş üzeri veya risk grubunda olanlar mutlaka grip aşılarını olmalı." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında gelinen son durumu değerlendirdi.

Haftalık vaka sayılarında son dönemde düşüş yaşandığına dikkati çeken Kara, aşılamanın salgınla mücadelede çok ciddi bir avantaj sağladığını söyledi.

Salgının ilk döneminde 1 kişinin ortalama 2 kişiye Kovid-19 bulaştırdığını, Delta varyantı ile bu rakamın 6-7 kişiye çıktığını ve hastalığın bulaştırıcılığıyla öldürücülüğünün de arttığını anımsatan Kara, "Omicron varyantında ise ilk dönem, 1 kişi ortalama 8-10 kişiye hastalığı bulaştırıyordu. BA.4 ve BA.5 alt türlerinde ise 1 kişinin Kovid-19'u bulaştırma oranı ortalama 12-14 kişiye yükseldi. Yani bulaşıcılık ciddi şekilde arttı." dedi.

"ARALIK-OCAK GİBİ TEKRAR ÇOK YÜKSEK VAKA SAYILARIYLA KARŞILAŞABİLİRİZ."

Kara, ağustosta birçok kişinin Kovid-19 geçirdiği bir dönemin yaşandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kovid-19 şu an daha kolay bulaşıyor, daha hafif klinik tablolara neden oluyor fakat halen Kovid-19 nedeniyle ölümler yaşanıyor. Önümüzdeki dönem de aralık-ocak gibi tekrar çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz. Kovid-19 tekrar ciddi kayıplara neden olabilir. Bunu düşünerek hareket ediyor olmamız lazım.
Özellikle BA.5 varyantındaki değişim, aşılarla elde ettiğimiz korunma süremizi kısalttı. Bunu şöyle örneklendirebiliriz; eskiden diyelim ki antikor seviyemiz 100'ken korunuyorsak Omicron ve BA.5'te bu rakamın 400 düzeyinde olması gerekiyor. Aşı olduktan sonra zaman içinde antikor seviyesi düşüyor, bu nedenle hatırlatma dozlarımızı mutlaka olmamız gerekiyor.

Kara, dünya genelinde 15 milyardan fazla Kovid-19 aşısı uygulandığını ve artık aşılarla ilgili tereddüt yaşanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen zamanı gelen hatırlatma dozlarını aksatmadan olun, buna dikkat etmemiz ve bireysel olarak önlemlere de uymamız gereken dönem halen devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"HEM KOVİD-19 HEM DE GRİP AŞISI OLUNMALI"

Şu an influenzanın (grip) arttığına dikkati çekerek, Kovid-19 aşısının gripten, grip aşısının da Kovid-19'dan korumasının söz konusu olmadığını vurgulayan Kara, "Kovid-19 ve influenza bir araya gelirse kişilerde çok daha ağır hastalığa neden oluyor. Ağır hastalıktan korunmak için hem Kovid-19 hem grip aşısının olunması gerekir." dedi.

Kara, pandemiye neden olan SARS-CoV-2'nin hakim şekilde gelmesi nedeniyle diğer virüslerin ortamda bulunamadığını, son 2-2,5 yılda bu nedenle ciddi anlamda influenza görülmediğini belirterek, "Şu anda durum farklı, eylül başından itibaren nezle, ateşli, boğaz ağrısıyla seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları görülüyor. Bu durum şunu da gösteriyor; grip virüsü çok riskli şekilde gelebilir, ağır hastalıklara neden olabilir." diye konuştu.

"GÜNEY YARIM KÜRE BİR GÖSTERGE"

Prof. Dr. Ateş Kara, kışı daha önce yaşayan güney karım küre ülkelerinin bu tip hastalıklar açısından her zaman bir gösterge olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sene güney yarım kürede, özellikle Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde grip vakaları yüksek rakamlara çıktı. Bunu ülkemiz açısından da uyarıcı gibi düşünebiliriz. Çünkü son 2,5 yılda grip yoğun olarak görülmediği için vücudumuz hastalığı biraz unutmuş gibi oldu. Bu nedenle de grip ağır şekilde geçebilir. Yaşı 65'in üzerinde veya risk grubunda olan kişilerin bu yıl mutlaka grip aşılarını olmaları gerekir."

Etiketler : ateş kara kovid19 grip aşısı influenza grip
Sırada İzmir

Sırada İzmir
Ekrana dönme projeye bağlı

Ekrana dönme projeye bağlı
Kız bebek geliyor

Kız bebek geliyor
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Hareketli şarkı yazamıyorum

Hareketli şarkı yazamıyorum
Oturmak sigara içmek kadar zararlı

Oturmak sigara içmek kadar zararlı
Filiz Akın'dan sevindiren haber

Filiz Akın'dan sevindiren haber
Yeni akım 'telefona imza'

Yeni akım 'telefona imza'
Türk dizileri Cannes yolcusu

Türk dizileri Cannes yolcusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX