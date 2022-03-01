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01 Mart 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 08:00:00

Beynimiz de kullandıkça açılıyor

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Beynin de tıpkı diğer organlar gibi yaşlandığını ancak doğru bakımla beyin yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Beynini doğru kullanan kişi, 100 yaşına da gelse hafızası, zihni pırıl pırıl oluyor.

Beynin de tıpkı diğer organlar gibi yaşlandığını ancak doğru bakımla beyin yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Beynini doğru kullanan kişi, 100 yaşına da gelse hafızası, zihni pırıl pırıl oluyor. Unutkanlıkla ilgili başlangıçta erken önlem alınması önemlidir. Alzheimer'da unutkanlığın ancak yüzde 5-10'u genetiktir. Geri kalanı tamamen beyni yanlış kullanmayla ilgilidir" dedi. Kişinin beynini canlı tutup kullanması ve yeni deneyimlere açık olmasının önemine de işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Beyin kullan ya kaybet kuralıyla çalışıyor. Tıpkı kuyu gibi, kullandıkça açılan bir organ. Açıldıkça kök hücrelerden yeni hücre üretiyor. O hücreler göçüyor. Yeni öğrenmeler sayesinde hafıza zayıflamıyor" diye konuştu.

Etiketler : Beynimiz kullandıkça açılıyor Prof. Dr. Nevzat Tarhan beyin
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