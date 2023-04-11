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11 Nisan 2023 Salı 07:00:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 07:00:00

Beyindeki ritim aksaması: Epilepsi

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Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, "Epilepsinin türlerine bağlı olmakla birlikte, hastaların çoğunluğunda günlük ve sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler almak gereksizdir.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, "Epilepsinin türlerine bağlı olmakla birlikte, hastaların çoğunluğunda günlük ve sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler almak gereksizdir. Epileptik nöbetlerinde uykusuzluk, cep telefonu ve tablet ve diğer mobil medya araçlarının yoğun kullanımı gibi tetikleyici olabilen sebepleri saptayıp dikkate almak yeterlidir" dedi. Epilepsinin tanımını yapan Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, "Beynin, kalptekine benzer elektriksel bir ritmi vardır. Bu ritimdeki aksama veya anormallikler bir süreliğine bilinç ve/veya davranış değişikliklerine yol açabilir. Bu durum tekrarlayıcı nitelik gösterirse buna epilepsi denir" diye konuştu. Epilepsinin çocukluk ve ergenlik çağında baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülen nörolojik bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aydın, "Genetik bozukluklar, travma, beyin ve zarları enfeksiyonları, doğumsal hastalıklar gibi çok farklı nedenleri vardır" diye konuştu. Aydın, "Hastaların yüzde 70 kadarı düzenli ilaç kullanımı, tedavi veya hastalığa ait olası sorunların erkenden fark edilmesini sağlayan düzenli kontrollerle normal bir yaşam sürebilirler. Epilepsinin türlerine bağlı olmakla birlikte, hastaların çoğunluğunda günlük ve sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler almak gereksizdir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Beyindeki ritim aksaması Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın Epilepsi

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