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21 Şubat 2023 Salı 09:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 09:00:00

Beyin tümörü gülme krizi ile kendini belli edebilir

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Geceleri uyku kaçıracak kadar şiddetli olan baş ağrılarının ve özellikle sabaha karşı gerçekleşen baş ağrılarının tehlikeli olduğunu ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, bu tür ağrıları olan kişilerin bir uzmana başvurması gerektiğini söyledi.

Geceleri uyku kaçıracak kadar şiddetli olan baş ağrılarının ve özellikle sabaha karşı gerçekleşen baş ağrılarının tehlikeli olduğunu ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, bu tür ağrıları olan kişilerin bir uzmana başvurması gerektiğini söyledi. Dr. Cüneyt Göçmez, "Kafa içi basıncının artması ile olan baş ağrıları genelde oksijen seviyesinin düştüğü sabaha doğru meydana gelir. Bu ağrı geceleri uykudan uyandırır. Bunların altında beyin tümörü olabilir. Kafada yer kaplayan bir oluşum olabilir. O yüzden uykudan uyandırması ve sabaha karşı olması önemlidir" dedi. Beyin tümörlerinin her zaman ağrı yapmayacağını belirten Doç. Dr. Göçmez, beyin tümörünün bazen beyin sapını tuttuğunu ve bu nedenle hastalarda gülme krizleri meydana gelebileceğini söyleyerek, "Eğer iyi huylu ve yavaş büyüyen bir tümörse bunlarda çoğu zaman ağrı görmüyoruz. Beyin tümörü bulunduğu yere göre bulgular vermektedir. Örneğin beynin ön kısmındaki tümörler genelde karakter değişikliği bize başvuruyor. Beynin yan kısımlarında temporal bölge dediğimiz kısımlardaki tümörler epilepsi nöbetleri ile bize başvuruyor. Beynin arka tarafındaki tümörler görme kayıpları, beyincik bölgesindeki tümörler baş dönmesi ile karşımıza çıkabiliyor. Hatta tümör bazen beyin sapı gibi bölgeleri tutar ki hastalarda gülme krizi olur. Gülme krizi ile gelir ve bu da bir tümör belirtisidir. Her beyin tümörü dediğimiz gibi baş ağrısı yapmıyor. Özellikle yavaş büyüyenlerde böyle bir baş ağrısı olmuyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Beyin tümörü Dr. Cüneyt Göçmez gülme krizi

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