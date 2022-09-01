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01 Eylül 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 08:30:00

Beyin tümörü belirti vermeden ilerleyebilir

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Beyin hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi beyin tümörü olarak adlandırılmaktadır.

Beyin hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi beyin tümörü olarak adlandırılmaktadır. Yeni doğanlardan ileri yaştaki kişilere kadar her yaşta görülebilen beyin tümörü kafatası içinde basınca neden olmaktadır. Tehlikeli sonuçları olabilen bu hastalığın genellikle ileri evrelere gelene kadar belirti vermeden ilerleyebildiğini söyleyen Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Aydın, "Beyin tümörü belirti vermeye başladığında genelde ya ileri evrede ya da büyük boyutlarda olur" dedi. Op. Dr. Selçuk Aydın, "Maalesef bu hastalıkta erken tarama testleri şeklinde bir uygulama yoktur, ancak bazı tümörler başka bir şikayet sebebiyle yapılan tetkikler sırasında tesadüfen saptanabilir. Tümörün belirtileri, tümörün beyni etkilediği yere göre değişiklik gösterir. Baş ağrısı, epilepsi (sara) nöbetleri, dalgınlık, kişilik değişiklikleri, konuşma ve anlamada güçlük, uyku düzeni bozuklukları, vücudun bir yarısında güçsüzlük veya his kaybı, yürüme güçlüğü en yaygın görülen belirtilerdir. İşitme siniri üzerinde gelişen iyi huylu kitle, işitme kaybı ve denge bozukluğuna sebep olabilir. Görme siniri üzerinde oluşan bir tümörde görme kaybı gelişebilir. Hipofiz bezi tümörlerinde görme kaybı, hormonal değişikliklere bağlı olarak adet düzensizlikleri, çocuk sahibi olamama, psikolojik bozukluklar, büyüme ve gelişme bozuklukları görülebilir. Beyin sapı tümörlerinde tat bozuklukları, yutma güçlükleri gelişebilir" diye konuştu.

Etiketler : Beyin tümörü Beyin hücreleri hormonal değişiklikler
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