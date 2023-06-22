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22 Haziran 2023 Perşembe 07:26:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 07:26:00

Beyin sağlığını ölçmek mümkün

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Bunama gibi sinsi bir şekilde ilerleyen beyin hastalıklarında erken teşhisin önemine işaret eden uzmanlar, herhangi bir şikayeti olmasa dahi 60 yaş üzerindeki bireylere 5 yılda bir beyin check-up yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Bunama gibi sinsi bir şekilde ilerleyen beyin hastalıklarında erken teşhisin önemine işaret eden uzmanlar, herhangi bir şikayeti olmasa dahi 60 yaş üzerindeki bireylere 5 yılda bir beyin check-up yaptırmalarını tavsiye ediyor. . Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, "Beyin check up'ı beyin sağlığını ölçmek için kullanılıyor. MR, nöropsikolojik testler gibi bir dizi tetkikten oluşan beyin check-up sayesinde kişinin unutkanlık ya da bilişsel işlev kaybının hangi aşamada olduğu ve ilerleme riskinin olup olmadığı anlaşılabiliyor" dedi. Beyin check-up'ın hastaların kendi talepleri üzerine olduğu gibi uzman doktorun önerisi üzerine de gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, "Hastalarımızdan sıklıkla 'Benim beynimde bir sorun var mı? Beyin fonksiyonlarımı bir gözden geçirmek istiyorum', 'Ailemde bir bunama var, acaba ben de bunar mıyım?', 'Çok unutkanım. Acaba bunun altında başka bir hastalık mı yatıyor?' gibi şüphe ve şikâyetlerle bizden çeşitli beyin fonksiyonlarını ölçmemiz isteniyor. Buna halk arasında beyin check up'ı deniyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Beyin sağlığı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin Beyin check up
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