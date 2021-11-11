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Beyin damarında tıkanma dil merkezini etkiliyor
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11 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00

Beyin damarında tıkanma dil merkezini etkiliyor

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İnme, travmatik beyin hasarı gibi nöral bir travma sonrası ya da Alzheimer, Parkinson, şizofreni gibi nörolojik hastalıklar sonrasında edinilmiş dil bozuklukları ortaya çıkabiliyor.

İnme, travmatik beyin hasarı gibi nöral bir travma sonrası ya da Alzheimer, Parkinson, şizofreni gibi nörolojik hastalıklar sonrasında edinilmiş dil bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Beyin damarlarından birinde kanama ya da tıkanma meydana gelmesi sonucunda beyindeki dil merkezlerinin etkilenebildiğini ifade eden uzmanlar, bu durum sonucunda oluşan afazinin bilinen en yaygın edinilmiş dil bozukluklarından biri olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar; trafik kazaları, düşme ve kurşun yaralanmaları gibi olaylarda meydana gelen travmatik beyin hasarlarının da dil becerilerini bozabildiğini belirterek hasarın büyümemesi için erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dilek Eroğlu Uzun, Serebrovasküler olayların yaşam tarzına, beslenme alışkanlıklarına, genetik özelliklere ve cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkabildiğini vurgulayarak, "İkinci en yaygın sebep ise travmatik beyin hasarıdır. Bu durum genellikle trafik kazaları, düşme, kurşun yaralanmaları gibi olaylarda kafaya alınan bir darbe sonucunda oluşuyor. Bunlardan herhangi birinin sonucunda kişinin anlama ya da üretme becerilerinde bozukluklar meydana gelebiliyor. Kişinin dil becerilerinde sonradan meydana gelen kaybı 'afazi' olarak adlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Beyin damarında tıkanma travmatik beyin hasarı Alzheimer İnme
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