BEYAZ TURP AĞRILARI DİNDİRİYOR

Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; bu problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır. Bitkisel tedavi uzmanları balla karıştırılarak tüketildiğinde öksürüğü de kesen turpun ağrıları da dindirdiğini dile getirdi. Balla turpu karıştırarak hazırlanan bitkisel şurup, öksürüğü anında kesiyor. Uzun süreli kullanımda bronşit ve astım şikayetlerini azaltıyor.

