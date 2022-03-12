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12 Mart 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 09:30:00

BEYAZ TURP AĞRILARI DİNDİRİYOR

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Alabaş olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır. Özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; bu problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır. Bitkisel tedavi uzmanları balla karıştırılarak tüketildiğinde öksürüğü de kesen turpun ağrıları da dindirdiğini dile getirdi. Balla turpu karıştırarak hazırlanan bitkisel şurup, öksürüğü anında kesiyor. Uzun süreli kullanımda bronşit ve astım şikayetlerini azaltıyor.

Etiketler : beyaz turp turp ağrı giderici
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