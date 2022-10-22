VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlesi için geri sayım!
Tek kriteri senaryo
Beslenme yaşa ve cinsiyete göre olmalı
Sivilceden kurtaran öneriler
Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 22 Ekim
Doğal gaz krizi için çareyi Türkiye'de buldular!
İBB'nin halk ekmek oyunu bozuldu
Ahlaksız iftiranın hesabı sorulacak!
ABD'de öğrenci kredi borcu affına 22 milyon başvuru yapıldı
Bingöl'de 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Şentop, Tekirdağ'da sporcu misafirhanesinin açılışını yaptı
Tatar: Türkiye'nin duruşu hepimize güç vermektedir
Kongre baskınıyla ilgili Trump ifadeye çağrıldı
AKINCI operatörleri mezun oldu
Bakan Akar'dan yerli ve milli savunma sanayi açıklaması
Bakan Koca'dan yaralı maden işçilerle ilgili açıklama
Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon ve İslamofobiyle mücadelede iş birliği yapmalıyız
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici ilave adım
Scholz: Enerji güvenliği konusunda ilerleme sağladık
İtalya'da yeni kabine kuruluyor
Bakan Akar: Yunan adaları silahlandırılıyor
22 Ekim 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 09:00:00

Beslenme yaşa ve cinsiyete göre olmalı

ABONE OL

Sonbahar mevsimine geçiş yaptığımız bu günlerde vücudu hastalıklara karşı korumak oldukça önemli.

Sonbahar mevsimine geçiş yaptığımız bu günlerde vücudu hastalıklara karşı korumak oldukça önemli. Özellikle bu dönemde beslenme alışkanlıklarına dikkat etmenin vücudu oluşabilecek gribal enfeksiyonlara karşı koruduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonların üstesinden daha rahat gelebilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmeliyiz. Güçlü bağışıklık sisteminin yolu bol meyve, sebze tüketmek, vitamin ve mineral almaktan geçiyor" açıklamasında bulundu. Bağışıklık sisteminin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Her yaşta ve dönemde enerji ve protein gereksinimleri farklılık gösterebildiği için kişiye özel beslenmek çok önemli. Büyüme ve gelişme çağında, gebelik-emzirme gibi dönemlerde protein ve kalsiyumun uygun miktarlarda alındığından emin olunmalı" diye konuştu.

Etiketler : Beslenme yaşa ve cinsiyete göre olmalı Diyet Uzmanı Tuba Örnek protein ve kalsiyum
Aşka davet

Aşka davet
Çizgi film tadında klip

Çizgi film tadında klip
Marmaris'ten iyiyim pozu

Marmaris'ten iyiyim pozu
'Başarabilirsin' buluşması

'Başarabilirsin' buluşması
Vay be 50 yaş!

Vay be 50 yaş!
Bir sakıza 900 lira ödedi

Bir sakıza 900 lira ödedi
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!
Maria meğer hemşireymiş

Maria meğer hemşireymiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX