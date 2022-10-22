Beslenme yaşa ve cinsiyete göre olmalı

Sonbahar mevsimine geçiş yaptığımız bu günlerde vücudu hastalıklara karşı korumak oldukça önemli. Özellikle bu dönemde beslenme alışkanlıklarına dikkat etmenin vücudu oluşabilecek gribal enfeksiyonlara karşı koruduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonların üstesinden daha rahat gelebilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmeliyiz. Güçlü bağışıklık sisteminin yolu bol meyve, sebze tüketmek, vitamin ve mineral almaktan geçiyor" açıklamasında bulundu. Bağışıklık sisteminin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Her yaşta ve dönemde enerji ve protein gereksinimleri farklılık gösterebildiği için kişiye özel beslenmek çok önemli. Büyüme ve gelişme çağında, gebelik-emzirme gibi dönemlerde protein ve kalsiyumun uygun miktarlarda alındığından emin olunmalı" diye konuştu.

