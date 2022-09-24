Beslenme çantasında yağ ve tuz kontrolü

Okul çağındaki çocukların beslenme çantasında yağ ve tuz içeriği yüksek gıdaların olmaması gerektiğinin altını çizen diyetisyen Emrah Elmas, "Kahvaltıda protein açısından zengin olan yumurta mutlaka olmalı, daha sonra yanında zeytin, peynir, pekmez, bal gibi gıdalar ve mevsiminde olan sebzeler, mutlaka tam buğday ekmeği de tüketilmelidir" dedi. Yağ ve tuz içeriği yüksek gıdalardan çocukların uzak tutulması gerektiğini ifade eden Elmas, "Çocuklarımızı yağ ve tuz içeriği yüksek gıdalardan uzak tutmamız gerekiyor. Son dönemde obezite okul çağlarında arttı. Bunun önüne geçmek için kola, cips, çikolatadan çocuklarımızı bir şekilde uzak tutmamız gerekiyor. Bunun yerine beslenme çantasında sağlıklı gıdalar ile çocuklarımızın büyüme ve gelişmesine teşvik edebiliriz" diye konuştu.

