Beslenme çantasında badem, fındık ve ceviz olmalı

Çocuklar için beslenme uyarılarında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gözdenur Çavuş, özellikle okula gidilen dönemde çocukların hastalığa yatkınlık seviyesinin arttığını söyledi. Dyt. Çavuş, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için gün içerisinde karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralin hepsinin bir arada bulunduğu çeşitli bir beslenme planı oluşturulması çok önemli" dedi. Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralin hepsinin bir arada bulunduğu çeşitli bir beslenme planı oluşturulmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Dyt. Cavuş, "Her gün, günde 3 porsiyon sebze ve meyve tüketimi çok önemli. Mutlaka beslenme çantalarında badem, fındık, ceviz gibi ara öğün olmalı. Çünkü bunlar E vitamini ve çinko gibi bağışıklık sistemini çok kuvvetlendiren vitamin ve mineraller içeriyor. Mutlaka kuru yemişlere yer verilmeli. Bununla A vitamini, C vitamini içeren meyvelere yer verilmeli. Özellikle mevsim meyveleri yenilmelidir. Günde en az 2 buçuk litre su tüketilmelidir" şeklinde konuştu.

