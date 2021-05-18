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18 Mayıs 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 08:00:00

Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla

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Uzmanlar, besin alerjisinin sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda daha fazla görüldüğünü söyledi.


Uzmanlar, besin alerjisinin sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda daha fazla görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Yaklaşık 1000'in üzerinde besin alerjili hastamızı takip ettik uzun süredir. Sezaryen ile dünyaya gelen çocukların yüzde 10 ila 20'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gördük. ABD'de yapılan araştırmalarda sezaryen ile doğumun besin alerjisi gelişme riskini 3 kata kadar artırabileceğini gösterdi. Geçen yıl İsveç'te çalışma çıktı. Onlarda 1000 sezaryen ile doğumun yüzde 17'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gösteriyor" diye konuştu. Prof. Dr. Şekerel, vücudu korumak için bir bağışıklık sisteminin bulunduğunu, bu bağışıklık sisteminin zamanla kendini geliştirdiğini, , bu gelişme içinde birtakım koşulların olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bunlardan bir tanesi bağırsaklarda bakterilerin bulunması gerekiyor ve onların eğitiminde rol alıyor. Normal doğumda rahim kanalıyla çıktığı zaman bebek annesinden birtakım bakterilerle karşılaşıyorlar. Sezaryen ile olduğu zaman çok steril bir ortamda doğuyor. Nitekim antibiyotikler de böyle. Bebeklere fazlaca antibiyotik verildiği zaman besin alerjisi gelişme riski artıyor."

Etiketler : Besin alerjisi bebek sezeryan Prof. Dr. Bülent Şekerel
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