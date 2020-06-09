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09 Haziran 2020 Salı 22:55:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 23:05:00

Belirti göstermeyen hastalarla ilgili iyi haber

Kaynak: AA

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DSÖ, korona virüs enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Kovid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

ASEMPTOMATİK BİRİNDEN BULAŞMA ORANI DÜŞÜK

Elde ettikleri verilere göre, Kovid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

DAHA ÖNCE AKSİNİ İDDİA ETMİŞLERDİ!

Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.

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