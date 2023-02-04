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04 Şubat 2023 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 08:30:00

Bel ve boyun fıtıklarına “trak” tedavisi

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Giderek hareketsizleşen hayat şartlarının bir sonucu olarak, bel ve boyun ağrılarının günümüzde en çok karşılaşılan sağlık problemlerinden biri haline geldiğini anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, "Bel ve boyun fıtıkları, hareketsiz yaşam süren, fazla kilosu olan, ağır ve ani hareketler yapan, uzun süre ayakta kalan ve sigara içen kişilerde daha fazla görülmektedir" diye konuştu.

Giderek hareketsizleşen hayat şartlarının bir sonucu olarak, bel ve boyun ağrılarının günümüzde en çok karşılaşılan sağlık problemlerinden biri haline geldiğini anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, "Bel ve boyun fıtıkları, hareketsiz yaşam süren, fazla kilosu olan, ağır ve ani hareketler yapan, uzun süre ayakta kalan ve sigara içen kişilerde daha fazla görülmektedir" diye konuştu.

Fıtık sonucu ağrıların kol veya bacaklara yayılmasının yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceğini belirten Dr. Akpınar, "İşte bu noktada gelişen teknoloji ile hastayı ameliyatsız şekilde başarı ile tedavi eden robotik dekompresyon tedavisi imdadımıza yetişiyor. Robotik Antaljik Trak sayesinde omurgaya binen yük kaldırıldıktan sonra traksiyon sayesinde sinirlerin üzerindeki baskı ortadan kalkıyor. Problemli bölgenin sıvı akışı arttırılarak bölgenin hızla iyileşmesi sağlanır. Omurlardaki eklem hareket açıklığı arttırılarak ve kaslardaki spazm çözülerek rahatlama sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bel ve boyun fıtıkları Uzmanı Dr. Berrin Akpınar robotik dekompresyon tedavisi
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